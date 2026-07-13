Así despiden a Danna Paola en redes sociales tras su muerte en accidente vial

El pasado 5 de julio se registró un accidente vial en Orizaba, Veracruz, en el que una joven de 23 años de edad identificada como Danna Paola y un un joven de 22 años de edad identificado como Abraham de Jesús resultaron gravemente lesionados.

Danna Paola viajaba a bordo de una motocicleta en el centro de Orizaba que era conducida por Abraham de Jesús, cuando en la intersección de Oriente 6 y Sur 17 se impactaron con la parte trasera de un taxi que dio una vuelta en U.

Ambos pasajeros de la motocicleta salieron proyectados después de la colisión con el taxi; mientras que en el video del accidente se puede observar al conductor tratando de incorporarse, la joven de 23 años de edad quedó tendida en el suelo.

Accidente de Danna Paola en moto ı Foto: Captura de pantalla

Danna Paola sufrió lesiones graves, por lo que fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, después de dos días lamentablemente perdió la vida.

Hasta el momento las investigaciones por parte de las autoridades de Veracruz continúan activas, por lo que no se ha determinado las posibles responsabilidades en el caso.

Sur 17 y Oriente 6, Orizaba, Veracruz ı Foto: Captura de pantalla

Despedida de Danna Paola en redes sociales

La Universidad Veracruzana realizó una publicación en la que lamentaban la muerte de Danna Paola Echeverría Cruz, quien recientemente había egresado de la icenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Negocios y Tecnologías.

En los comentarios de dicha publicación los internautas lamentaron la pérdida, enviaron sus condolencias a la familia de Danna Paola, y desearon que la joven de 23 años de edad descanse en paz.

Descanse en paz, y mucha fortaleza para su familia irreparable pérdida bendiciones infinitas familia Morales Colorado la menta la pérdida dale señor eterno descanso y luzca para ella la luz perpetua que su alma descanse en paz así sea. Comentario en redes sociales



Comunicado de la Universidad de Veracruz ı Foto: Redes Sociales

La página El Vigilante Orizabeño compartió en una publicación un mensaje enviado por un familiar de Danna Paola Echeverría Cruz, en el que señalaron que esperaban que esta tragedia funcionara como un espacio de reflexión para las personas que la lean.

“Danna sufrió un grave accidente en motocicleta frente a Plaza Sora. Después de luchar por su vida, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Ante una realidad tan dolorosa, nuestra familia tomó la difícil, pero generosa decisión de donar sus órganos, con la esperanza de que otras personas puedan seguir viviendo gracias a ella” se lee en la publicación.

Publicación de la Universidad Veracruzana ı Foto: Redes Sociales

En esta historia se precisa que Danna Paola fue velada por sus familiares luego de que los médicos desconectaran la asistencia que estaba recibiendo: “El dolor que sentimos es inmenso y difícil de describir. En cuestión de segundos, una imprudencia puede cambiar el destino de una persona, de una familia y de muchas vidas para siempre.”

Asimismo, pidieron a las personas que manejen con responsabilidad y respeten los límites de velocidad establecidos, pues “nunca sabemos cuándo una decisión puede marcar la diferencia entre llegar a casa o provocar una tragedia irreparable.”

“Descansa en paz, Danna. Tu partida deja un vacío enorme, pero tu último acto de amor y solidaridad permitirá que otras personas tengan una nueva oportunidad de vivir. Ese será un legado que jamás será olvidado” apunta el mensaje.

Publicación de El Vigilante Orizabeño ı Foto: Captura de pantalla

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