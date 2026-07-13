VIDEO del terrible accidente de Danna Paola en moto

Un trágico accidente vial ocurrido en Veracruz está conmocionando a las personas, pues este provocó la muerte de Danna Paola e incluso quedó registrado en un video tomado por una cámara de vigilancia en Orizaba.

Una joven de 23 años de edad identificada como Danna Paola viajaba en una motocicleta, cuando sufrió un accidente vial en el que también se vio implicada otra persona con la que ella se transportaba y un taxista.

Danna Paola sufrió varias lesiones significativas como traumatismo craneoencefácilo, la fractura de cráneo y una hemorragia interna, por lo que fue trasladada a un hospital; sin embargo, perdió la vida el 7 de julio luego de haber permanecido internada dos días.

Publicación de la Universidad Veracruzana ı Foto: Redes Sociales

Video del accidente de tránsito de Danna Paola

En redes sociales circula el video del accidente de tránsito ocurrido en un cruce vial de Orizaba, Veracruz, en el que se vieron implicados una moto, dos pasajeros y un taxista.

Durante la madrugada la joven viajaba a bordo de una motocicleta junto a otra persona, cuando un taxista que se encontraba a un costado en lo que parece una base de taxis, dio una vuelta en U para incorporarse a la vialidad.

Mientras el taxista realizaba esta maniobra la motocicleta en la que viajaba Danna Paola se impactó en la parte trasera del automóvil, lo que provocó que tanto ella como el conductor de la moto salieran proyectados varios metros delante del lugar del impacto.

Accidente de Danna Paola en moto ı Foto: Captura de pantalla

El cuerpo de Danna Paola quedó tendido en el asfalto, mientras que el conductor se encuentra apoyado en sus rodillas y manos intentando incorporarse mientras algunas personas se acercan para auxiliarlos.

La joven Danna Paola perdió la vida el pasado martes 7 de julio, por lo que sus familiares y amigos compartieron un obituario en el que se encuentra especificado el lugar y hora en la que se despedirían de ella.

De acuerdo con el obituario, en el que expresan que la partida de Danna Paola Echeverria Cruz “deja un profundo vacío” en los corazones de sus seres queridos, la joven de 23 años fue velada el 9 de julio.

En esta imagen precisaron que el recuerdo de Danna Paola vivirá en ellos, y agradecieron las oraciones y muestras de apoyo que recibieron durante este momento tan difícil que atraviesan.

Accidente de Danna Paola en moto ı Foto: Captura de pantalla

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