Asesinan al expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; inician investigación

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció las primeras líneas de investigación por el asesinato del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso.

El homicidio ocurrió al interior de un establecimiento ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza de la citada demarcación.

Las primeras indagatorias señalaban que una persona ingresó al local comercial y realizó disparos de arma de fuego de manera directa contra la víctima, lo que provocó que Pedro Martínez Barroso perdiera la vida en el lugar.

Tras recibir el reporte de la agresión armada, la FGEO desplegó a un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional de la Costa para comenzar con la indagatoria correspondiente.

El cuerpo del exalcalde quedó a disposición de las autoridades para la práctica de la necropsia de ley.

De manera simultánea, el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue operativo y labores de búsqueda en la zona para dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables de este crimen.

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Define Fiscalía de Oaxaca líneas de investigación a partir de trabajos ministeriales y periciales por homicidio en San Juan Cacahuatepec



A partir de los trabajos ministeriales y periciales realizados en la región de la Costa, la Fiscalía General del Estado… pic.twitter.com/sE7ILlpHnv — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 13, 2026

Pedro Martínez Barroso asumió la presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, el 1 de enero de 2022, para encabezar la administración del ayuntamiento durante el trienio 2022-2024.

Su mandato se concretó tras resultar ganador en las elecciones de junio de 2021, postulado por la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD.

Exigen justicia para Pedro Martínez Barroso

El Partido Verde en Oaxaca informó la muerte del expresidente municipal y envió condolencias a su familia y amigos.

Además, exigió que las autoridades investiguen el hecho hasta las últimas consecuencias y se haga justicia.

“Con profunda tristeza lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Ing. Pedro Martínez Barroso, militante del Partido Verde. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue”, escribió el instituto político local en la red social X.

Con profunda tristeza lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Ing. Pedro Martínez Barroso, militante del @partidoverdemex.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue.



QEPD pic.twitter.com/63Tuq945Sl — Partido Verde Ecologista de México “Oaxaca” (@partidoverde_oa) July 13, 2026

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JVR