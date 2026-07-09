Comunidades de Oaxaca lideran reforestación con apoyo federal

El plan diseñado por la Semarnat busca consolidar esquemas de desarrollo sustentable de la mano de los pueblos originarios.

Gobierno federal y el gobierno estatal refuerzan su compromiso con la reforestación en Oaxaca, impulsando la siembra de millones de árboles. El gobernador Salomón Jara y la titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, destacaron el trabajo comunitario en la región Chocho-Mixteca, clave para el futuro ambiental del estado.

Esta iniciativa, enmarcada en la Jornada de Reforestación Nacional 2026 y la celebración del Día del Árbol, subraya la importancia de los bosques como fuentes de vida e identidad para las comunidades oaxaqueñas. La meta para este año es ambiciosa: plantar 17 millones de ejemplares.

Oaxaca se consolida como un estado productor de plantas para la restauración ambiental. El gobernador Jara resaltó que “sembrar un árbol es hacer tequio por Oaxaca y México, un compromiso para quienes heredarán esta tierra", refiriéndose a la práctica ancestral de trabajo colectivo que distingue a la entidad.

La Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas fue reconocida por su labor de restauración ecológica durante 25 años, abarcando más de 25 mil hectáreas. Este esfuerzo es un ejemplo nacional de cómo los pueblos originarios cuidan su entorno natural.

La secretaria Bárcena afirmó que el trabajo organizado de estas comunidades es “ejemplo a nivel nacional para el cuidado de estas tierras oaxaqueñas”. Detalló que la estrategia nacional de restauración forestal del Gobierno de México incluye 2,328 proyectos en 151,640 hectáreas a nivel nacional.

El mandatario estatal Salomón Jara reconoció el valor de la organización comunitaria y el tequio como pilares para la conservación ecológica. ı Foto: Especial.

Específicamente en Oaxaca, se desarrollan 83 proyectos en 6,825 hectáreas, con una inversión de 250.5 millones de pesos. De estos, 78 proyectos y 250 millones de pesos se destinan a la zona Chocho-Mixteca, demostrando el enfoque prioritario en esta región.

Sergio Humberto Graf Montero, director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), destacó el compromiso del Gobierno de Oaxaca en el combate de incendios forestales y la preservación de recursos. Anunció que este año se reforestarán 24 mil hectáreas en regiones prioritarias del país, de las cuales 1,500 corresponden a la zona Chocho-Mixteca.

La Conafor, que celebra su 25 aniversario, colaborará con la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas para apoyar la recuperación de 7 mil hectáreas adicionales, sumándose a las ya restauradas por la Alianza.

Como parte de la jornada, se entregaron reconocimientos a los participantes y se plantaron 3 mil ejemplares de pino, enebro, maguey y ramón en una superficie de 4 hectáreas, simbolizando el esfuerzo continuo por un Oaxaca más verde.

Conafor invertirá más de 250 millones de pesos en 83 proyectos de restauración en Oaxaca

La inversión destinada a Oaxaca forma parte de una estrategia nacional de restauración forestal que contempla más de mil 290 millones de pesos para 2026. A través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Gobierno de México impulsará acciones para recuperar ecosistemas dañados mediante la plantación de árboles, la conservación de suelos, la captación de agua y obras para disminuir el riesgo de incendios forestales.

En la entidad se desarrollarán 83 proyectos con una inversión superior a los 250 millones de pesos, de los cuales la mayor parte se concentrará en comunidades de la región Chocho-Mixteca.

Además de la reforestación, el programa incluye acciones complementarias como la construcción de brechas cortafuego, cercados, terrazas individuales, zanjas para favorecer la infiltración de agua y obras de conservación de la biodiversidad, con el objetivo de fortalecer la recuperación de los bosques y hacer frente a los efectos del cambio climático.

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JVR