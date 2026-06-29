Por tercer año consecutivo, lanza Salomón Jara ‘Inscripción Cero’ para beneficiar a las juventudes oaxaqueñas

Con la finalidad de que las juventudes oaxaqueñas puedan ingresar y continuar sus estudios en bachilleratos y universidades estatales sin pagar inscripciones o reinscripciones, el Gobernador Salomón Jara Cruz lanzó por tercer año consecutivo el programa “Inscripción Cero”.

El Mandatario estatal resaltó que esta política pública histórica colocó a la entidad como el primer estado del país en garantizar la gratuidad absoluta en la educación media superior y superior.

Con la aplicación de este programa el Gobierno del Estado dejó de percibir 224.6 millones de pesos; lo que se traduce en un incremento de la matrícula escolar, ya que en el periodo 2024-2025 existían 94 mil 420 estudiantes inscritos y para este el 2025- 2026 se reportó 106 mil 453, un aumento de más de 12 mil estudiantes matriculados.

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Por otra parte, indicó que junto al Gobierno de México y mediante la Convocatoria Homologada “Mi derecho, mi lugar”, para el periodo 2026-2027, 31 mil 595 aspirantes a estudiar la educación media superior no presentaron examen de admisión, y de los cuales el 98 por ciento ya fue asignado a uno de los 652 planteles disponibles.

También se informó sobre la próxima apertura, en el mes de septiembre, de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Oaxaca, la cual se instalará en el municipio Matías Romero Avendaño, región Istmo de Tehuantepec.

La institución no tendrá costo de inscripción ni colegiaturas, con planes de estudio innovadores, actualizados y alineados con las necesidades del desarrollo regional y nacional; ofrecerá cinco carreras acordes al desarrollo de la región.

Enid Azucena Torres Agustiniano, embajadora de la riqueza cultural de Oaxaca

Ante los medios de comunicación, el Gobernador Salomón Jara Cruz presentó a Enid Azucena Torres Agustiniano, representante de la Diosa Centéotl 2026 y quien fue seleccionada como embajadora de la riqueza cultural de Oaxaca durante las celebraciones de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2026”.

Torres Agustiniano es originaria de Santiago Pinotepa Nacional y portavoz del pueblo afromexicano; es ciclista, estudiante de enfermería de la Universidad de la Costa y activista por los derechos de este sector en la región.

“Esta representación no es solo un título, sino un compromiso. A las y los jóvenes de Oaxaca les digo que no se avergüencen de sus orígenes, sino que se sientan orgullosos de lo que son y de la identidad que tienen”, resaltó.

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FGR