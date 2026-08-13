Fiestas Patrias 2026: ¿quién estará en Tlaxcala el 15 de septiembre para el Grito?

El Gobierno de Tlaxcala alista el programa oficial para las Fiestas Patrias 2026 en el Zócalo local.

Los ByBys y Mexikolombia Oficial encabezarán el espectáculo musical para estas Fiestas Patrias 2026, con motivo del Grito de Independencia de México en el Zócalo de Tlaxcala.

De acuerdo con información compartida por el Gobierno de Tlaxcala, las familias tlaxcaltecas y visitantes podrán disfrutar de este festejo patriota en un ambiente festivo y completamente gratuito.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en el Zócalo de Tlaxcala

Para poner a bailar a los asistentes en la noche más mexicana del año, las autoridades estatales confirmaron un cartel lleno de cumbia y ritmo tropical estas Fiestas Patrias 2026:

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Los ByBys: La agrupación referente de la cumbia romántica llegará al escenario principal con éxitos clásicos como “Llorar Llorar” , “En tus manos” y “Canto a mi madre” .

Mexikolombia Oficial: Aportarán toda la energía de la cumbia colombiana hecha en México para mantener la fiesta en el corazón de la capital.

La agrupación estelar Los ByBys encabeza la oferta musical gratuita para el disfrute de las familias en el Zócalo de Tlaxcala. ı Foto: tomada de Facebook: Sala de Arte Miguel N. Lira.

Hasta el momento, estos son los talentos estelares anunciados oficialmente. Si el Gobierno del Estado confirma artistas adicionales o agrupaciones teloneras en los próximos días, actualizaremos este espacio de manera oportuna.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Por el momento, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no ha dado a conocer el horario oficial de inicio para las presentaciones musicales de estas Fiestas Patrias 2026.

Sin embargo, como dicta la tradición del protocolo patrio:

Ceremonia oficial del Grito: Se prevé que la proclamación del Grito de Independencia se efectúe alrededor de las 23:00 horas desde el balcón central del Palacio de Gobierno.

Presentaciones musicales: Habitualmente, los grupos musicales comienzan a amenizar la tarde-noche previa al protocolo oficial y continúan el show al finalizar la pirotecnia.

Mantendremos esta sección actualizada en cuanto las autoridades liberen la cartelera completa del evento.

Recomendaciones y accesos para asistir a las Fiestas Patrias 2026 en Tlaxcala

Para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener un ambiente familiar durante la noche del 15 de septiembre, las autoridades implementarán un operativo especial en el Centro Histórico.

Accesos, calles cerradas y transporte

Cierres viales: Se prevé el cierre a la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad (alrededores de la Plaza de la Constitución) desde las primeras horas del 15 de septiembre.

Transporte público: Se sugiere arribar con anticipación mediante el transporte local o hacer uso de estacionamientos periféricos y continuar a pie hacia el Zócalo.

Objetos prohibidos en los filtros de seguridad

Para ingresar a la plaza principal deberás pasar por arcos de seguridad en estas Fiestas Patrias 2026. Evita llevar:

Botellas de vidrio y latas.

Bebidas alcohólicas.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Cinturones con hebillas grandes o de metal pesado.

Paraguas con punta metálica (se recomienda usar impermeables o ponchos).

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias

¿El evento para el Grito de Independencia en Tlaxcala es gratis?

Sí, la entrada al Zócalo de Tlaxcala y el acceso a los conciertos de Los ByBys y Mexikolombia Oficial son totalmente gratuitos y para todo público.

La proclama tradicional del Grito de Independencia se realizará desde el balcón principal del Palacio de Gobierno estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

¿A qué hora cierran los accesos al Zócalo?

No hay un horario de cierre como tal, pero los filtros de seguridad controlarán el aforo. Una vez que la Plaza de la Constitución alcance su capacidad máxima, el acceso quedará restringido por protección civil. Se recomienda llegar a media tarde.

¿Habrá ley seca durante las Fiestas Patrias en Tlaxcala?

La aplicación de la ley seca depende de los decretos estatales y municipales correspondientes durante estas Fiestas Patrias 2026. Te sugerimos mantenerte atento a los canales oficiales del Ayuntamiento y Gobierno de Tlaxcala en los días previos al 15 de septiembre para conocer las restricciones en la venta de alcohol.

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JVR