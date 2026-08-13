Jóvenes exponen a Beatriz Mojica sus problemáticas; trazan juntos agenda por Guerrero

Falta de empleo digno al salir de la prepa, inseguridad para salir a la calle, ausencia de una Escuela Estatal de Artes, nulo apoyo a talentos culturales y deportivos que tienen que emigrar a otros estados para competir, falta de espacios para atender la salud mental y discriminación por color de piel, fueron parte de las problemáticas que jóvenes de distintas disciplinas expusieron a la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, durante el encuentro “Corazón Joven Guerrero con Beatriz Mojica”, deportistas, artistas, raperos, promotores culturales, emprendedores y ambientalistas sostuvieron un diálogo abierto para plantearle a la morenista lo que les impide construir su proyecto de vida en Guerrero.

Uno de los testimonios más reiterados fue el de jóvenes que estudian y trabajan a la vez, que no encuentran condiciones laborales justas, con jornadas de más de 10 horas y sin seguridad. Otros expusieron la falta de infraestructura deportiva, de transporte nocturno para regresar de eventos culturales, y de apoyos reales al arte, donde solo se otorgan diplomas. También se planteó la urgencia de becas universales para universitarios, créditos para emprender, reactivación de canchas y parques, internet gratuito y vivienda accesible.

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En materia de conectividad, un joven del área de programación propuso impulsar capacitación en datos e idiomas para acceder a empleos remotos desde casa con solo bachillerato. Sobre ello, Beatriz Mojica coincidió en la necesidad de garantizar internet gratuito, programas de inglés y que cada año al menos 100 jóvenes acapulqueños puedan ir un mes a estudiar a Estados Unidos o Canadá, al ser Acapulco un destino turístico, además de analizar la instalación de un data center.

Tras escucharlos, Mojica Morga asumió como propios los planteamientos y planteó impulsar una Universidad Cultural, una Escuela Estatal de Artes y un Centro de Alto Rendimiento para deportistas, así como ampliar becas y crear un programa de empleo digno, vivienda joven y una red de apoyo a la salud mental.

En el cierre, abordó el tema de la discriminación como freno a la movilidad social, tras recordar el caso de Juan Diego, futbolista de Costa Azul discriminado en redes por su color de piel. “Cero discriminación porque eres joven, cero por tu color de piel, cero porque eres mujer”, señaló.

Al final, las y los jóvenes reconocieron su trayectoria, trabajo de territorio y disposición para atender las causas, y cerraron filas con la morenista.

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FGR