Más de 40 municipios ha recorrido Beatriz Mojica realizando asambleas informativas

Tras reportar más de 40 municipios recorridos donde realizó asambleas informativas en defensa de la soberanía del país, Beatriz Mojica Morga afirmó que confía plenamente en la transparencia de la dirigencia nacional de Morena y que será respetuosa de los tiempos de la encuesta de reconocimiento que concluye a finales de este mes de agosto.

Al asegurar que Morena priorizará el trabajo territorial y lo que diga la gente en su proceso interno, Beatriz Mojica Morga afirmó que será el pueblo de Guerrero quien dé su veredicto a través de las encuestas.

Mojica Morga informó que a la fecha, desde que se registró; en poco más de un mes, ha recorrido más de 40 municipios del estado realizando asambleas de escucha ciudadana, con temas centrales para el desarrollo como son el medio ambiente, el agua y el fortalecimiento de la agroindustria.

Indicó que es escuchando a la gente como se van encontrando las posibles soluciones a los problemas de Guerrero y como se podrá avanzar hacia la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Este caminar es satisfactorio en lo personal para mí con la escucha y con eso aumenta el compromiso por consolidar la transformación en las familias, en la gente”, puntualizó.

La senadora señaló que el pueblo guerrerense es un pueblo politizado y justo que sabe perfectamente quién ha estado caminando con ellos a lo largo de muchos años.

“Confío totalmente en la transparencia de la dirigencia nacional, tenemos todas las garantías de que tenemos un proceso transparente en el que se va a priorizar el trabajo territorial y lo que diga la gente, por eso ponemos toda nuestra confianza en el pueblo de Guerrero”, subrayó en entrevista radiofónica.

Finalmente, detalló que serán seis los perfiles que avanzarán a la encuesta final y reiteró que será respetuosa de los tiempos y de la convocatoria que emita el partido.

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FGR