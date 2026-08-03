Tlacoachistlahuaca cierra filas con Claudia Sheinbaum y Beatriz Mojica

La consejera de Morena, Beatriz Mojica Morga, destacó sus orígenes en la localidad de Huehuetán, municipio de Azoyú.

Desde Huehuetónoc, comunidad conocida como el “corazón del telar de cintura”, artesanas, artesanos, agricultores y productores cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, en asamblea en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Durante el encuentro, las comunidades solicitaron apoyo urgente para mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

Entre las principales demandas ciudadanas, el Comisariado de Bienes Comunales, Tomás Pantaleón Patricio, destacó la rehabilitación de los caminos artesanales. Estos son cruciales para transportar cosechas y trasladar a personas enfermas, facilitando el acceso a servicios esenciales y mercados.

Asimismo, se hizo un llamado para generar condiciones que permitan a las artesanas adquirir hilos a precios más accesibles, un insumo fundamental que actualmente resulta muy costoso. La artesana Aurora Nazario Navarrete expresó el sentir de la comunidad: “Estamos agradecidas con Claudia, estamos agradecidos con Beatriz Mojica por visitarnos y regresarnos a ver, todas las artesanas estamos con usted”.

Beatriz Mojica Morga, quien se identificó como afromexicana originaria de la Costa Chica de Guerrero, refrendó su compromiso con la región.

“Yo vengo de un pueblito muy chiquito que se llama Huehuetán, en el municipio de Azoyú. Soy de la Costa Chica, soy afromexicana y tengo mi corazón en esta tierra”, afirmó, conectando con las raíces de los asistentes.

Ante las peticiones de un mercado y una tienda permanente en Acapulco y la Ciudad de México para comercializar sus productos, Mojica Morga planteó un apoyo integral a las artesanas. Su propuesta incluye impulsar la agroindustria local para que productos guerrerenses como miel, café, frijol y panela sean adquiridos para las despensas del DIF, en lugar de importarlos de otros estados.

La consejera nacional también se comprometió a dar continuidad a los caminos artesanales, una iniciativa que, según mencionó, fue iniciada por el presidente López Obrador y continuada por la presidenta Sheinbaum. Este proyecto busca mejorar la conectividad y el desarrollo económico de las comunidades rurales.

“No tenemos derecho a fallar. Soy hija de campesinos y me enseñaron que lo más importante es el trabajo. El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”, sentenció Mojica Morga, pidiendo a los presentes que transmitan a la presidenta Sheinbaum que no está sola en su labor.

La asamblea también sirvió como foro para exponer otras carencias significativas en la región, como la falta de servicios de salud adecuados, acceso limitado a internet y la escasez de espacios deportivos para los jóvenes, aspectos fundamentales para el desarrollo social.

El encuentro en Huehuetónoc, conocido como el “corazón del telar de cintura”, reafirma el compromiso de las comunidades con el proyecto de la Cuarta Transformación. Diversos liderazgos locales, incluyendo comisarios municipales y de bienes comunales, líderes artesanos y expresidentes municipales, estuvieron presentes para respaldar las peticiones y el diálogo con las autoridades.

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JVR