¿Quién es el hijo de ‘El R1’, señalado como el presunto ex novio de Valeria Márquez?

Recientemente la conversación sobre el feminicidio de Valeria Márquez se reavivó en redes sociales, pues el pasado domingo la Fiscalía de Jalisco informó que habían detenido a Iván Martín “N”, un presunto coautor material de los hechos.

El 13 de mayo del 2025 la creadora de contenido Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su negocio ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando fue atacada con múltiples impactos de bala.

Además de la detención de Iván Martín “N”; Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, también fue señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por posiblemente ser el autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez.

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Luego de que esta información se diera a conocer, en redes sociales los internautas han barajeado diversas versiones sobre este hecho, por lo que de nueva cuenta también señalan que el hijo de “El R1” posiblemente fue fue la pareja sentimental de Valeria Márquez que ordenó su ejecución.

Valeria Márquez y su expareja, el hijo de "El R1" ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es el hijo de “El R1”?

Desde que se dio a conocer el feminicidio de Valeria Márquez diversos perfiles en redes sociales han señalado que la creadora de contenido mantenía una relación sentimental con Francisco Álvarez Solorio, el hijo de “El R1″.

Apuntan que; además de mantener un vínculo sentimental, el conocido como “Narco junior”; a quien señalan como un presunto sicario en Jalisco, y la creadora de contenido vivían juntos.

Francisco Álvarez Solorio, hijo de "El R1" ı Foto: @HEARST_BB

De acuerdo con la publicación de Vivienne Hearst en X, debido a que Álvarez Solorio es el hijo de ‘El R1′“cuenta con la influencia necesaria para haber ordenado el ataque”.

Previo a su feminicidio, Valeria habría compartido durante una de sus transmisiones en vivo que responsabilizaba a la expareja con quien vivía “de cualquier cosa que le llegara a pasar a ella y a su familia”.

Luego de que se señalara la presunta responsabilidad de “El R1” en el caso de Valeria Márquez, en redes sociales los internautas reavivaron un clip en el que la creadora de contenido carga un peluche que le regaló su entonces pareja sentimental, y al darse cuenta que se veía el apellido que tenía en la playera, esta lo cubre de inmediato.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la información que circula en redes sociales sobre Álvarez Solorio, el hijo de “El R1”, las fotografías en las que se asegura que muestran su rostro, o su posible responsabilidad en el feminicidio de Valeria Márquez.

#ValeriaMárquez | Un extraño video de Valeria Márquez se volvió viral, donde la influencer escondió el nombre de su pareja dentro de un adorable oso de peluche. La acción generó un sinfín de preguntas sobre el porqué de tanto sigilo. Este clip cobró un matiz aún más inquietante… pic.twitter.com/zRX2aHAazK — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 21, 2025

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