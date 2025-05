Amiga de Valeria Márquez acusa a Vivian y Erika de estar involucradas en su asesinato | VIDEO

El caso de Valeria Márquez sigue revelando impactantes hechos y ahora una nueva amiga de la influencer apareció en las redes llorando y acusando directamente a Erika y a Vivian de la Torre de estar involucradas en el asesinato de la tiktoker.

Según algunos usuarios esta chica se llamaría Danna, pero aún no se confirma su identidad, pero ella hizo un live en redes sociales en donde lloró y señaló directamente a las dos amigas que aparecen y se mencionan en el live que grabó la muerte Valeria Márquez.

Surge nueva amiga de Valeria Márquez y acusa a Erika y Vivian de la Torre

En la transmisión de redes sociales que hizo esta nueva amiga de Valeria Márquez, la joven empieza a llorar desconsoladamente y a temblar al hablar del asesinato de la famosa influencer.

Y señala que Valeria y Vivian estaban peleadas desde hace tiempo y que su reconciliación fue de un día para otro, por lo que la nueva amiga señala que hay que “echarle cabeza” sobre quiénes podrían estar detrás del homicidio a la tiktoker.

“Ellas estaban peleadas y las plebes resulta y se perdonaron de la nada y tu para que crees, pues. O sea, si le echamos cabeza, pues, si le echamos bien cabeza, me vale mad… si lo ve la morra, pero bien que sabe. No se vengan a hacer acá las víctimas”, señaló la amiga de Valeria Márquez.

Asimismo, habló de la reacción de la mujer que apagó el live de redes sociales y destacó que esa actitud no es de alguien que acaba de presenciar el asesinato de una persona cercana.

“Tu crees que una personal viene y tracas y le pausa el celular y ya, así no es, esa es no es una reacción normal. Tu te olvidas que la morra está en vivo, te olvidas de todo y la agarras pero ella y la morra bien tranquilita de lado porque sabía que no le iban a hacer nada a ella”, dijo.

Tu te olvidas que la morra está en vivo, te olvidas de todo y la agarras pero ella y la morra bien tranquilita de lado porque sabía que no le iban a hacer nada a ella Amiga de Valeria Márquez



La amiga de Valeria dijo que las dos amigas, tanto Erika como Vivian saben lo que pasó realmente.

“Ojalá que los que saben que estaban ahí y las plebes que estabas ahí, la Erika, estaban todas esas plebes, ellas saben que rollo con ella y ella no les hizo nunca nada como para que le estuvieran poniendo dedo a la Valeria”, señaló la joven durante la transmisión.

Finalmente, la joven pidió a la gente cuidarse de sus amistades más cercanas: “Cuídense mucho de quienes se rodean, cuídense mucho de las amistades”.