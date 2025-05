¿Quién es la mujer que sale al final y corta el VIDEO del asesinato de Valeria Márquez?

El impactante video del asesinato de Valeria Márquez se difunde en redes sociales, además de que se puede ver en vivo el momento en el que matan a la joven, llama la atención que al final del clip aparece una mujer que es la que corta el video después de la infleuncer yace muerta sobre un sillón.

En el video del asesinato de la tiktoker se observa que la joven está haciendo una transmisión en vivo en sus redes sociales, cuando de repente llega un hombre a su salón de belleza Blossom Beauty.

Valeria Márquez segundos antes de que la mataran ı Foto: Redes sociales

En el clip se escucha que el sujeto pregunta por Valeria, a lo que ella responde que sí, pero quita el audio, al parecer el hombre que fue a buscarla era un supuesto repartidor que la fue a ver porque supuestamente alguien le había enviado a la creadora contenido un regalo costoso.

Entonces los usuarios dicen que ella no quería que se escuchara el nombre de la persona que aparentemente le había mandado el regalo.

Sin embargo, segundos después se ve que le empiezan a disparar y la joven termina cubierta de sangre sobre el sillón en el que estaba sentada.

El cuerpo de la influencer se empieza a caer lentamente sobre una mesa que estaba delante de ella, la tiktoker se quedó sosteniendo un muñeco rosa en las manos mientras la mataban.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que al final del video aparece una mujer con cabéllela rubia y facciones un poco gruesas, este mujer es la que termina el en vivo que ya había transmitido la muerte de la influencer.

¿Quién es la mujer que sale al final del video de la muerte de Valeria Márquez?

De acuerdo con los usuarios de Internet, la mujer que sale al final del video sería una de las empleadas del salón de belleza de Valeria Márquez, y es quién corta la transmisión, después de que Valeria es asesinada.

Se dice que esta mujer que sale al final del video es la empleada que pone las uñas en el salón de belleza de Blosson Beauty de la tiktoker asesinada y que presuntamente se llama Erika.

Y sacaron estas deducciones los cibernautas porque en una de las partes del en vivo de Valeria, antes de morir, la influencer dice: “Qué creen que me pasó. Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika”, y señala hacia un lado fuera de cuadro del video en vivo.

“Me carca Erika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’, (Le dijo el repartidor) Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí quién me va andar regalando algo”, fue lo que comentó Valeria antes de que llegaran a ejecutarla.

Sobre el caso de Valeria Márquez al parecer ya la estaban esperando.



Menciona una tal Erika, al final del otro video, se mira está cara, perdón pero asustada por lo que pasó, no se ve.



México ésto es todos los días.

Ojalá dejen de compartir el otro vídeo y dar likes o RT🙃 pic.twitter.com/rhVpoZnhUD — Julio César 🦅 (@Julio24v) May 14, 2025

¿La mujer del video es sospechosa del asesinato de Valeria Márquez?

Los usuarios de Internet señalaron que la mujer que aparece al final del video parece que no estaba sorprendida con lo que pasó y que tranquilamente quitó la transmisión en vivo.

Debido a esto, los cibernautas la señalan como que estaría involucrada en la muerte de la joven. Destacan su actitud ante la situación, pues aseguran que otra persona en su lugar estaría muy afectada y en shock después de ver cómo asesinan a alguien.

Otros usuarios señalan que nadie sabe realmente cuál fue la reacción de la gente que estaba en el salón de belleza, porque Valeria quitó el audio del video cuando llegó el falso repartido a ejecutarla, por lo que no se pudo escuchar si gritaron o dijeron algo.