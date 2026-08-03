Puebla se consolida como destino clave con Tianguis Turístico México 2027

El gobernador del estado, Alejandro Armenta, celebró la designación que coloca a la entidad en la vitrina del turismo internacional.

Puebla será anfitrión del Tianguis Turístico México en 2027, evento que promete impulsar la economía local y proyectar la riqueza cultural del estado. El gobernador Alejandro Armenta confirmó que la edición 51 del encuentro, del 9 al 12 de marzo, posiciona a Puebla como un destino clave.

La elección de Puebla, por segunda ocasión, se basó en su conectividad, infraestructura hotelera y capacidad de su centro de convenciones, según la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la infraestructura hotelera y la conectividad de la sede. ı Foto: Especial.

Se anticipa que el Tianguis 2027 superará cifras previas, atrayendo a más de 1,490 compradores y 3,980 expositores. Por primera vez, buscará mercados emergentes como China, Corea, Japón y Europa, ampliando el alcance del turismo nacional.

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La secretaria de Turismo estatal, Carla López Malo, destacó pabellones de experiencias comunitarias y la iniciativa “Ventana México” en Cholula. Este espacio gratuito, del 12 al 14 de marzo, exhibirá el talento de artesanas y cocineras tradicionales.

El gobernador Armenta enfatizó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, proyectando una derrama superior a los mil 50 millones de pesos durante la semana y un incremento mensual del 5% en visitantes.

Puebla muestra crecimiento sostenido, con 8.5 millones de visitantes y una derrama de 10 mil 162 millones de pesos de enero a mayo de 2026, superando cifras previas. Esto impulsó al estado del quinto al cuarto lugar nacional en captación de turismo internacional.

La entidad cuenta con 31 mil 987 habitaciones hoteleras, 12 Pueblos Mágicos y rutas temáticas como la del mezcal y el chile en nogada. Estas fortalezas consolidan su oferta turística con 320 experiencias registradas. Con esta designación, Puebla reafirma su compromiso con un modelo turístico que prioriza el desarrollo humanista y comunitario, en línea con las políticas del Gobierno de México, buscando el bienestar de sus habitantes.

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JVR