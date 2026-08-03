Edomex audita recursos municipales para obras y programas

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de salida a los procesos de revisión de recursos públicos.

Ciudadanos del Estado de México verán mayor transparencia en el uso de sus impuestos. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha exigido a los 125 municipios mexiquenses máxima legalidad y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Este llamado se dio durante la apertura de las Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado, un esfuerzo sin precedentes que busca asegurar que cada peso se traduce en beneficios directos para los más de 17 millones de habitantes de la entidad.

La iniciativa posiciona al Estado de México como la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicia este tipo de revisiones exhaustivas. Este hecho marca un punto de partida nacional en la fiscalización del gasto federalizado, buscando fortalecer la confianza ciudadana y la eficiencia gubernamental.

La Gobernadora Gómez Álvarez subrayó que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de su administración. “Estamos impulsando acciones que contribuyen al combate a la corrupción y al uso adecuado de los recursos públicos, para que cada peso recaudado e invertido se traduzca en programas, obras y acciones en beneficio de los mexiquenses”, afirmó la mandataria.

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El personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) eligió a la entidad mexiquense como pionera nacional para este modelo de inspección. ı Foto: Especial.

Este ejercicio de fiscalización es crucial, ya que el Estado de México maneja un volumen significativo de fondos. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación reconoció la gestión adecuada del gobierno estatal en la distribución de más de 40 mil 975 millones de pesos en participaciones federales a sus 125 municipios, un monto vital para el desarrollo local.

La coordinación entre la ASF y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) es clave para este proceso. Liliana Dávalos Ham, Auditora Superior de Fiscalización del OSFEM, destacó que la entidad cuenta con 547 instituciones fiscalizables, la segunda cifra más alta a nivel nacional, y que este año se programaron 179 auditorías, el número más elevado en los últimos siete años.

Por su parte, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, explicó que estas auditorías buscan fortalecer el orden y la transparencia, garantizando que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre compras y contrataciones gubernamentales. Es un paso firme hacia una gestión pública más abierta y responsable.

En #Toluca dimos inicio a las Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios del #EdoMex, un ejercicio de coordinación que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.



Agradezco al Auditor Superior de la Federación, Maestro @Aureliano_HPC, por… pic.twitter.com/24A0bFVWK2 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 4, 2026

La Gobernadora Delfina Gómez reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno para consolidar una administración transparente, en sintonía con los principios de austeridad y honestidad que promueve la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los invito a dar su mayor esfuerzo para no defraudar a quienes depositaron en nosotros su esperanza, para hacer de nuestro Estado de México el lugar que todas y todos anhelamos", concluyó la mandataria, enfatizando la responsabilidad compartida en la construcción de un futuro más justo y equitativo para la entidad.

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JVR