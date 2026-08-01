Fortalecen red de salud en el Edomex

A partir del primer mes del 2027, el municipio de Chicoloapan contará con un nuevo Hospital General de Subzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual forma parte del Plan Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud para miles de familias del oriente de la entidad, fue creado este hospital, el cual forma parte del rescate de obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años y que ahora serán puestas en operación para ampliar la capacidad de atención en esta zona de la entidad mexiquense.

El nosocomio brindará atención a más de 107 mil 854 habitantes deChicoloapan y municipios cercanos, quienes contarán con servicios médicos más cercanos y oportunos.

La unidad contará con 57 camas, ofrecerá atención en 10 especialidades médicas y estará equipada con servicios de Rayos X, Ultrasonido y Electrocardiografía, lo que permitirá ampliar la cobertura médica y reducir la saturación.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum se informó que el Hospital General de Subzona de Chicoloapan iniciará operaciones en enero de 2027, una vez concluyan los trabajos de equipamiento e instalación de la infraestructura necesaria para

su funcionamiento.

Aunque el inmueble ya estaba construido, fue necesario completar obras y equipamiento indispensables para que pudiera brindar atención médica de manera segura y eficiente.

La apertura de este hospital representa uno de los proyectos de salud del Plan Oriente, estrategia conjunta de los gobiernos de México y del Estado de México que busca mejorar la calidad de vida de 10 millones de habitantes mediante obras de infraestructura, movilidad, educación, agua potable y servicios de salud.