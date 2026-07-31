¿Qué es el hidrosulfuro de sodio detectado en el derrame de químico en Sonora?

Tras el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS) provocado por el descarrilamiento de un tren de carga en el municipio de Naco, Sonora, surgieron dudas sobre qué es esta sustancia y por qué las autoridades federales desplegaron un operativo de emergencia para contenerla.

El accidente ocurrió la madrugada del 26 de julio y es investigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras especialistas evalúan posibles afectaciones al suelo y cuerpos de agua.

¿Qué es el hidrosulfuro de sodio?

El hidrosulfuro de sodio es un compuesto químico inorgánico cuya fórmula es NaHS. Se presenta generalmente como una solución líquida de color amarillo o en escamas sólidas y es ampliamente utilizado en procesos industriales, especialmente en la minería.

Su principal función es actuar como reactivo durante la flotación de minerales, ayudando a separar metales como el cobre, plomo y zinc.

También se emplea en la fabricación de papel, la industria del cuero, el tratamiento de aguas residuales y diversos procesos químicos.

¿Por qué puede ser peligroso?

Aunque es una sustancia de uso común en la industria, el hidrosulfuro de sodio está clasificado como corrosivo y requiere un manejo especializado.

Entre los riesgos asociados se encuentran:

Puede causar quemaduras en la piel y lesiones graves en los ojos.

La inhalación de sus vapores puede irritar las vías respiratorias.

Si entra en contacto con sustancias ácidas, libera sulfuro de hidrógeno (H₂S) , un gas altamente tóxico y de olor característico a huevo podrido.

En concentraciones elevadas, este gas puede provocar mareos, dificultad para respirar e incluso pérdida del conocimiento.

¿Qué ocurrió en Sonora?

De acuerdo con la Profepa, el descarrilamiento de un tren de Ferromex provocó el derrame de cerca de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, cerca del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco.

Tras el incidente, personal de Protección Civil, Conagua, Semarnat y Profepa implementó labores de contención, recuperación del producto y monitoreo ambiental para determinar si la sustancia alcanzó arroyos, cuerpos de agua o zonas de cultivo.

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