Yeraldine Bonilla apoya a familias afectadas por lluvias en Mocorito, Sinaloa

La Gobernadora Yeraldine Bonilla acudió personalmente a dialogar con los damnificados para evaluar las afecciones en sus domicilios.

Cientos de familias en Mocorito, Sinaloa, reciben hoy apoyo directo y atención inmediata tras las fuertes lluvias que afectaron sus hogares. La Gobernadora Yeraldine Bonilla recorrió personalmente las comunidades más impactadas, escuchando a los vecinos y supervisando la entrega de ayuda esencial para mitigar los daños.

Acompañada por autoridades municipales y militares, la mandataria estatal instruyó un censo exhaustivo de los daños. El objetivo es asegurar la restitución de enseres domésticos y coordinar labores de limpieza y reconstrucción de la infraestructura dañada, garantizando una respuesta integral a la emergencia.

“Estamos aquí en El Progreso, vamos a ir a otras comunidades de Mocorito para brindarles apoyos a las personas, al igual hacer un diagnóstico de cómo están las casas y las carreteras," afirmó la Gobernadora Bonilla. “Traemos despensas, estufas, cobijas, colchones, catres y abanicos, además de levantar otras necesidades.”

Las brigadas del Sistema DIF estatal, bajo la dirección de Mercedes Ibarra, distribuyen 600 despensas, 350 colchonetas, 100 kits de estufa con tanque de gas, 100 colchones, 100 kits de aseo personal y de limpieza, 100 catres y 100 abanicos. También se entregan 25 mil litros de agua purificada, vital para las familias.

Las cuadrillas de asistencia humanitaria coordinadas por el Sistema DIF estatal y Mercedes Ibarra distribuyeron insumos básicos y agua potable. ı Foto: Especial.

Por su parte, la Secretaría de Salud, encabezada por Cuitláhuac González Galindo, proporciona kits de emergencia con medicamentos, material de curación, antibióticos y antiparasitarios. Se reparten más de 600 sobres de vida suero oral. Además, personal de Vectores inició la distribución de abate y campañas de concientización contra el mosco del dengue, con fumigación próxima.

La Gobernadora visitó El Progreso, Palmar de los Leal y Rosamorada. Simultáneamente, brigadas de atención recorren Tepantita, Los Ángeles, Estancia, Boca de Arroyo y Guasimal en Mocorito, así como localidades afectadas en Guasave y Salvador Alvarado. Este despliegue forma parte de una estrategia estatal para atender las necesidades urgentes de la población sinaloense en todas las zonas impactadas.

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JVR