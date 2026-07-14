Sheinbaum confía en la FGR por investigación contra Rubén Rocha Moya; él decidirá si regresa al gobierno de Sinaloa

Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR es la autoridad encargada de investigar las acusaciones contra Rubén Rocha Moya.

Ante la controversia que persiste en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su confianza está en lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser consultada durante la Conferencia del Pueblo sobre si confía en la versión de Rocha Moya, quien sostiene que es inocente de las acusaciones en su contra, la mandataria respondió que la FGR es la instancia responsable de realizar la investigación y que también debe escucharse la postura del mandatario con licencia.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

“Confío en la Fiscalía. Y ahí en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa. Entonces, la Fiscalía está haciendo la investigación y la Fiscalía tendrá que informar“, dijo la presidenta.

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Sobre un posible regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, Sheinbaum señaló que esa determinación corresponderá al propio mandatario, al tiempo que indicó que, hasta donde tiene conocimiento, la Constitución estatal no establece un plazo específico para ello.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

“Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del Gobierno de Sinaloa. Tendrá él que tomar sus propias decisiones y la Fiscalía“, declaró.

Estados Unidos no ha presentado pruebas, reitera

En ese contexto, Sheinbaum subrayó que Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y recordó que el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, declaró recientemente que no cuenta con información que vincule al gobernador con licencia de Sinaloa con la delincuencia organizada.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria añadió que Salazar también aseguró no tener elementos para relacionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador con algún delito, al tiempo que insistió en que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir las investigaciones y hacer públicos sus resultados cuando sea procedente.

Asimismo, reveló que únicamente habló con Rocha Moya el día en que se conoció la solicitud de Estados Unidos en su contra. En esa conversación, dijo, le recomendó que fijara una postura pública sobre el caso.

“Yo le dije: ‘Sería muy bueno que salieras a hablar’ en aquel momento, el día que salió, y él sale con una publicación en sus redes sociales”, relató.

Sheinbaum reiteró que su gobierno “no va a cubrir a nadie, pero tampoco va a acusar a nadie sin pruebas”, por lo que insistió en esperar las conclusiones de la FGR, instancia responsable de las indagatorias derivadas de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

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