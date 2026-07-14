Gobierno federal descarta posible delito en audios de Marina del Pilar; ‘no se sabe con quién hablaba’: CSP

Presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) recordó que Marina del Pilar ya dio su explicación sobre los audios filtrados.

El Gobierno federal descartó la posible comisión de un delito en los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, donde, supuestamente, ofrece información confidencial del Gabinete de Seguridad a Estados Unidos.

Cuestionada sobre el tema en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema de los audios de la gobernadora de Baja California, y aseguró que la mandataria estatal ya dio la explicación pertinente.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ı Foto: Cuartoscuro.

En este sentido, Sheinbaum Pardo destacó que, además, estos audios no revelan ninguna información sensible o que comprometa la seguridad nacional. Incluso, destacó que no se sabe con quién está hablando, ni si realmente está hablando con alguna autoridad de Estados Unidos, como se dio a conocer en medios.

“Ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, dijo la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Las declaraciones de la presidenta ocurren después de que, el lunes, el periodista Héctor de Mauleón difundiera un audio atribuido a la gobernadora de Baja California en donde, supuestamente, se comprometía a entregar información estratégica de seguridad a autoridades de Estados Unidos.

A propósito, durante la Conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre las similitudes entre este caso y el del operativo en Chihuahua del 18 de abril donde se registró la presencia y fallecimiento de agentes estadounidenses.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la Conferencia del Pueblo ı Foto: Captura de video

Al respecto, la presidenta dijo que, a diferencia de aquel operativo, en donde sí fue confirmada la presencia de estos agentes, en este caso solo se tiene conocimiento de llamadas de teléfono sin un destinatario claro.

Además, cuestionó cómo es que se tuvo acceso a una conversación telefónica privada.

“Es una llamada de teléfono. Por cierto, no se sabe cómo llegan estas llamadas y quién filtra la información. Tampoco sabemos si pertenecen a una agencia de Estados Unidos”, abundó la presidenta.

No hay indicios de un delito ni de entrega de información sensible: García Harfuch

En el mismo sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que las declaraciones filtradas de Marina del Pilar Ávila constituyan un posible delito, toda vez que, aseguró, no existe información sensible que pudiera ser revelada, como se sugirió en el audio.

“En el audio no se infiere ningún tipo de delito. Se está diciendo que se va a compartir información de las Mesas estatales, pero esas Mesas no son tan cerradas. Lo que se pudiera compartir sería información de objetivos prioritarios y operativos”, explicó García Harfuch.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am