Marina del Pilar admite audio sobre acuerdo con EU ante posibles acusaciones en su contra.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció la veracidad de un audio en donde se le escucha buscar un acuerdo con autoridades de Estados Unidos.

La mandataria estatal admitió haber sostenido dicha conversación ante la posibilidad de enfrentar una acusación legal en su contra y tras la revocación de su visa estadounidense.

La funcionaria pública aclaró que la reunión planteada en las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Tijuana no se ha llevado a cabo hasta el momento.

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Marina del Pilar Ávila rechaza pactos ocultos

En una entrevista concedida al Semanario Zeta, Ávila Olmeda rechazó de forma tajante la existencia de pactos ocultos con las corporaciones estadounidenses.

La gobernadora de Baja California calificó como una total mentira y absolutamente falso el señalamiento realizado por el periodista Héctor de Mauleón, respecto a presuntos convenios fuera de la legalidad.

La morenista afirmó que las reuniones con representantes de Estados Unidos se desarrollan bajo un marco estrictamente institucional, respetuoso y totalmente transparente.

Según sus declaraciones, estos encuentros bilaterales oficiales tienen como único propósito procurar el bienestar de las familias radicadas en ambos lados de la frontera.

Aclara el contexto de la llamada

Ávila Olmeda explicó que el contacto telefónico ocurrió luego de que una tercera persona se presentara ante ella ostentándose como un intermediario directo.

Ante dicho acercamiento, la funcionaria bajacaliforniana aseguró haberle manifestado al intermediario que cualquier situación legal debía ser atendida exclusivamente por medio de un abogado.

“El contexto de esta llamada se da cuando una tercera persona se dice ser un intermediario y se acerca a una servidora, y le digo ‘cualquier situación hay que verla a través de un abogado’”, aseguró la gobernadora bajacaliforniana

En la grabación respectiva, se aprecia a la gobernadora conversar con personas identificadas como presuntos asesores externos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los interlocutores abordan el estado de las posibles acusaciones jurídicas vigentes o futuras provenientes de las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos.

El audio en el que Marina del Pilar busca un acuerdo con EE. UU.



Vaya escándalo de la 4T con la gobernadora morenista Marina del Pilar (@MarinadelPilar ).



Aún cuando la gobernadora dice que no habla buen inglés, aquí está el audio que revela @hdemauleon 👇🏻



En lo privado y "en… pic.twitter.com/SgtoCnOiMr — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 22, 2026

La estrategia de defensa legal

Durante el diálogo, uno de los presuntos asesores externos plantea a la gobernadora la posibilidad de asistir acompañada por su cuerpo de abogados defensores.

La propuesta contempla realizar una sesión de trabajo privada dentro de las instalaciones del consulado americano en la ciudad de Tijuana.

El asesor externo ofreció colaborar en la mitigación de los términos relacionados con las sanciones y los cargos que las agencias pudieran presentar en su contra.

Asimismo, uno de los participantes detalló que el acercamiento representaba el inicio de un proceso formal ante el FBI, condicionado al interés de la mandataria.

La funcionaria identificó a su defensor legal como Michael Nadler, deletreando su apellido ante sus interlocutores para evitar confusiones en el registro.

Ávila Olmeda especificó que Michael Nadler mantiene su base de operaciones en la ciudad de Miami, ubicada en el estado de Florida.

La gobernadora manifestó encontrarse tranquila y con la disposición de aclarar cualquier circunstancia, confirmando que diversas agencias ya la han buscado directamente.

Finalmente, Ávila Olmeda indicó que su abogado se encarga de la totalidad de los trámites legales y se traslada a la región una vez al mes cuando es requerido.

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JVR