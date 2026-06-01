Transformación digital de trámites beneficia a más de 1.5 millones de personas en Baja California.

La modernización gubernamental en Baja California permite que más de 1.5 millones de personas en la entidad puedan realizar trámites en línea con procesos más ágiles y simples, esto derivado de la transformación digital que ha sido impulsada durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, en coordinación con la Agencia Digital de Baja California (ADBC)

Avances como este fueron abordados en el Foro Internacional de Transformación Digital (FITD) 2026, que reunió a autoridades, especialistas internacionales, académicos y representantes de la industria tecnológica para dialogar sobre inteligencia artificial, innovación pública, derechos digitales y soluciones para mejorar los servicios públicos.

“Este foro representa una gran oportunidad para construir gobiernos más eficientes, transparentes y cercanos a las personas, tal como lo hemos priorizado en este gobierno por medio de la Agencia Digital, aprovechando la innovación y la tecnología como herramientas para transformar la vida pública”, expresó.

Al poner en marcha las actividades del foro, el titular de la Agencia Digital de Baja California, Gabriel Palombo afirmó que el Gobierno Estatal se encuentra a la vanguardia al ser el primero del país en afrontar de manera decidida la transformación digital, creando una instancia como la ADBC, que cuenta con atribuciones sólidas para integrar innovación en trámites gubernamentales.

“Con la administración de la maestra Marina del Pilar, este gobierno es el primero en crear una Ventanilla Única que incorpora más de 200 procesos simplificados y digitalizados, la cual fue reconocida como una de las más innovadoras del 2025 a nivel nacional”, agregó.

A través de esta herramienta, disponible en ventanillabc.bajacalifornia.gob.mx/ se pueden realizar trámites como revalidación de tarjeta de circulación, expedición de licencias de conducir, obtención de actas de nacimiento y cartas de no antecedentes penales, entre otros, agilizando los tiempos de respuesta y eliminando filas de espera.

¿De qué trató el FITD 2026?

El foro consistió de dos días con conferencias magistrales, mesas de análisis, espacios de networking y actividades enfocadas en fortalecer la agenda digital gubernamental y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la atención ciudadana, como la implementación de videollamada con intérpretes en Lengua de Señas Mexicana para atender a personas con discapacidad auditiva y en Lenguas Indígenas Triqui y Mixteco “Alto y Bajo”.

Esta herramienta de comunicación se incorpora directamente al Modelo Único de Atención Ciudadana (MUAC) para asegurar el acceso a los servicios estatales de más de 94 mil personas con discapacidad auditiva o con hipoacusia que habitan en Baja California, así como de 48 mil personas de habla indígena en la región.

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JVR