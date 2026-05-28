Baja California mantiene coordinación en seguridad y combate al crimen.

Como resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, las fuerzas federales y las corporaciones de seguridad del estado, Baja California continúa registrando avances importantes en decomisos, detenciones y disminución en homicidios dolosos, destacó la gobernadora Marinadel Pilar Avila Olmeda durante la Mesa de Seguridad.

La mandataria estatal indicó que esta suma de esfuerzos y labores de inteligencia fue destacada a nivel nacional por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo quien, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el trabajo realizado por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez.

El titular de la DEFENSA resaltó que la conducción de la corporación estatal ha sido clave para el cumplimiento de la estrategia de seguridad impulsada en Baja California.

TE RECOMENDAMOS: Del 1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026 Edomex supera los 611 mdp en subsidios de transporte para grupos vulnerables

En nuestra Mesa de Seguridad, destacamos el trabajo realizado por la Defensa, con el apoyo de las fuerzas de seguridad del estado, de octubre de 2024 a mayo de 2026.



En este periodo los homicidios dolosos se redujeron en un 42% y los delitos de alto impacto disminuyeron un 39%.… pic.twitter.com/WaLvVjlHgN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 28, 2026

Aseguran 34.4 toneladas de diversas sustancias ilícitas

En el marco de estas acciones, coordinadas a través de la Mesa de Seguridad estatal, se reportó el aseguramiento histórico de 34.4 toneladas de diversas sustancias ilícitas, así como el decomiso de mil 553 armas de fuego. De igual manera, las intervenciones operativas permitieron la detención de 5 mil 529 personas vinculadas a actividades delictivas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, el análisis correspondiente al periodo de octubre de 2024 a mayo de 2026 refleja una tendencia sostenida a la baja, con una reducción del 42 por ciento en homicidios dolosos y del 39 por ciento en delitos de alto impacto.

Esta contención delictiva ha permitido avanzar en la recuperación del entorno comunitario. De acuerdo con indicadores institucionales, la percepción de inseguridad en Baja California disminuyó de 76.9 por ciento en diciembre de 2025 a 73.8 por ciento al cierre de marzo de 2026.

La titular del Ejecutivo refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades tecnológicas y operativas de las corporaciones estatales, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, para seguir avanzando en la construcción de la paz y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR