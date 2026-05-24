Marina del Pilar celebra quinta Estrella Verde Michelin para Baja California

Baja California obtuvo su quinta Estrella Verde Michelin por parte del restaurante Damiana, ubicado en el Valle de Guadalupe, motivo por el que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció el compromiso de la cocina bajacaliforniana con el entorno, los ingredientes locales y las cadenas productivas de la región.

Con esta distinción, Baja California suma cinco Estrellas Verdes Michelin, concentrando casi la mitad de las once otorgadas actualmente en México y reafirmando el liderazgo del Valle de Guadalupe como uno de los principales referentes gastronómicos del país.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. ı Foto: Cortesía

Marina del Pilar enfatizó que estos reconocimientos reflejan la evolución de una cocina que ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional gracias a la colaboración entre chefs, productores, agricultores, pescadores y casas vinícolas, impulsando una visión culinaria ligada al territorio y al desarrollo sostenible.

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Damiana, encabezado por el chef Esteban Lluis, ya contaba con una Estrella Roja Michelin desde 2024 y ahora se incorpora al grupo de proyectos reconocidos por implementar prácticas responsables enfocadas en el aprovechamiento consciente de recursos, el consumo local y el respeto por el entorno.

Uno de los platillos del restaurante Damiana. ı Foto: Cortesía

Además del reconocimiento a Damiana, Baja California amplió su presencia en la Guía Michelin 2026 con la incorporación de Fauna en la categoría Bib Gourmand, así como de Amapola, Comal y Fireside dentro del listado de recomendaciones, mientras que el Valle de Guadalupe conservó sus cinco Estrellas Rojas Michelin.

La Estrella Verde Michelin distingue a restaurantes comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social y ambiental mediante el uso de ingredientes locales, comercio justo y una relación cercana con las comunidades productoras, modelo que ha permitido a Baja California consolidar una identidad gastronómica con reconocimiento internacional.

Los restaurantes galardonados y la selección completa de Baja California dentro de la Guía Michelin México 2026, pueden consultarse en el sitio oficial, haciendo clic aquí.

cehr