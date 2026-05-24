Entre mar y paisajes

Participan 700 ciclistas en la rodada ‘Pueblos y Paisajes 2026’ en Ahome, Sinaloa

Alrededor de 700 ciclistas participaron en esta experiencia impulsada por Sebides, Turismo y el Ayuntamiento de Ahome, promoviendo deporte, convivencia y turismo en el norte de Sinaloa

Rodada "Pueblos y Paisajes 2026" en Ahome, Sinaloa.
Rodada "Pueblos y Paisajes 2026" en Ahome, Sinaloa. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Con cientos de bicicletas listas para recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del norte de Sinaloa, este domingo se llevó a cabo la rodada “Pueblos y Paisajes 2026”, partiendo desde el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, en el municipio de Ahome, con destino a Topolobampo y posteriormente a la playa de El Maviri.

La actividad reunió a alrededor de 700 ciclistas y clubes deportivos de distintas partes del estado, quienes participaron en esta jornada impulsada de manera coordinada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Ahome.

Participaron 700 ciclistas y clubes deportivos en la rodada "Pueblos y Paisajes 2026".
Participaron 700 ciclistas y clubes deportivos en la rodada "Pueblos y Paisajes 2026". ı Foto: Cortesía

Desde temprano, familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos comenzaron a concentrarse en el punto de salida para formar parte de esta experiencia recreativa que permitió disfrutar de los atractivos naturales y turísticos del municipio de Ahome.

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Durante la rodada estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, y el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quienes acompañaron a las y los participantes en esta jornada deportiva y recreativa que recorrió algunos de los destinos más representativos del municipio.

Previo al arranque, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, celebró la participación de la ciudadanía y reconoció el entusiasmo de la comunidad ciclista.

“Nos sentimos muy contentos por la participación de las y los ciclistas. Vimos muchas familias rodando alegres y disfrutando de los bonitos paisajes de Topolobampo y El Maviri; eso es justamente lo que buscamos con las rodadas: generar convivencia, bienestar y que la gente disfrute de nuestros espacios naturales”
Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable
Rodada culminó frente al mar en El Maviri.
Rodada culminó frente al mar en El Maviri. ı Foto: Cortesía

Con el banderazo de salida en Los Mochis, el contingente avanzó rumbo al puerto de Topolobampo, continuando posteriormente hacia El Maviri, donde las y los participantes disfrutaron de una jornada de convivencia junto al mar.

El recorrido culminó en El Maviri con el encuentro frente al mar, y como parte de la celebración se realizaron rifas entre las y los participantes, entregando dos bicicletas Specialized, cascos de seguridad, kits deportivos y herramientas, generando momentos de emoción y alegría entre las familias y clubes ciclistas asistentes.

Como parte de la rodada, se rifaron dos bicicletas Specialized.
Como parte de la rodada, se rifaron dos bicicletas Specialized. ı Foto: Cortesía

Durante todo el recorrido se contó con acompañamiento vial, atención médica y apoyo logístico para garantizar la seguridad de las y los asistentes, quienes reconocieron la organización y el ambiente familiar que se vivió durante la actividad.

Con este evento, el gobierno de Sinaloa reafirmó su compromiso de impulsar acciones que promuevan el bienestar integral, la activación física y el turismo sostenible en las diferentes regiones del estado.

cehr

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