Gobierno de Ecatepec y vecinos realizan obras en vialidades; benefician a más de 3 mil personas

El gobierno de Ecatepec y los vecinos de las colonias Almárcigo Norte y Área Nueva realizaron obras en vialidades que benefician a más de 3 mil personas.

Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el gobierno municipal entregó materiales de construcción (cemento, grava y arena) a vecinos de calle Polotlán para el cambio de la red de drenaje, la pavimentación de 48 metros de largo por 7.5 metros de ancho y la construcción de escaleras, mientras que en calle Atenco se construyeron escaleras y en Cerrada de Prolongación Acambay se pavimentó un andador de aproximadamente 50 metros.

Obras se realizaron en colonias Almárcigo Norte y Área Nueva. ı Foto: Cortesía

Las obras permiten la movilidad de la población en la parte alta de Ecatepec, donde los vecinos se ven obligados a utilizar veredas o barrancas para subir y bajar.

Cisneros Coss señaló que la obra en calle Polotlán se tardó en concluir “un año de lo pesado que fue, hoy se ve ya terminado (…), solo los que viven aquí saben lo que significaba vivir en aquella condición, fue muy difícil y es recuperar la dignidad de los vecinos”.

En el lugar, la presidenta municipal anunció: “vengo a comprometerme más” para realizar obras y acciones en favor de la gente.

Juan Salgado, responsable de la obra, destacó que con la pala y la revoltura “aquí si se trabajó hombro a hombro (…), que durante 40 años no se había hecho”. Dicha calle también beneficia a alumnos y padres de familia del Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin.

Obras se pintaron con colores llamativos. ı Foto: Cortesía

La alcaldesa y vecinos recorrieron las calles hasta llegar a supervisar las escaleras que se construyeron en calle Atenco y el andador en Prolongación Acambay.

Moisés Arenas, representante de la Unidad Territorial Comunitaria (UTC) 41, destacó que las obras en las calles Polotlán y Atenco permitirán que las y los vecinos no tengan que caminar hasta tres kilometros para llegar de una avenida a otra, ya que les permitirá atravesar las vialidades.

Como sello de las nuevas obras, se pintaron con colores llamativos las escaleras y las jardineras.

cehr