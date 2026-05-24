Exfuncionario de la DEA escala señalamientos contra Rubén Rocha Moya: ‘es cuestión de tiempo’

Una serie de publicaciones en redes sociales elevó el tono político alrededor del caso Sinaloa. Derek S. Maltz, exdirector interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), difundió mensajes e imágenes en los que apuntó contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, el expresidente y Morena.

En uno de los mensajes, Maltz escribió que “hacer responsables a funcionarios corruptos por apoyar a terroristas es críticamente importante en los esfuerzos para diezmar a los cárteles”. La publicación aparece acompañada de un collage con imágenes de Donald Trump, referencias a “narco Morena” y una pieza gráfica que presenta al partido guinda como “el narcogobierno de México”.

Otro mensaje tuvo como destinatario directo al gobernador con licencia de Sinaloa. “El reloj avanza y sólo es cuestión de tiempo”, publicó el exfuncionario estadounidense. Después agregó, en mayúsculas, “Rubén Rocha, esperamos tu llegada a Nueva York”, junto a una imagen editada del mandatario con licencia en uniforme de preso y una placa con la palabra “atrapado”.

La ofensiva en redes también alcanzó a López Obrador. En una tercera publicación, Maltz colocó una fotografía del exmandatario y escribió que había “muchas” ratas “hablando” sobre el caso, con emojis de roedores, dedos hacia abajo y ojos. El mensaje no menciona un expediente judicial específico contra el exjefe del Ejecutivo, pero lo integra al mismo bloque sobre autoridades mexicanas, cárteles y presuntos apoyos políticos.

The clock is ticking and it’s just a matter of time 🇲🇽 🇺🇸 🇲🇽 🇺🇸



RUBEN ROCHA WE LOOK FORWARD TO YOUR ARRIVAL IN NEW YORK CITY!!! pic.twitter.com/UCOPaaKHxP — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) May 24, 2026

Maltz, quien ahora figura como director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales de la empresa privada Pen-Link Ltd., utilizó un lenguaje poco diplomático para referirse al expediente sinaloense. Sus mensajes mezclan señalamientos políticos, imágenes editadas y referencias directas a una eventual comparecencia de Rocha Moya en Nueva York.

Los mensajes de burla circularon solo horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázares para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación dentro de las diligencias vinculadas con ese expediente.

Esta no es la primera vez que Maltz recurre a sus redes sociales para exhibir o ironizar sobre figuras ligadas al narcotráfico mexicano. Tras la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, el exagente de la DEA difundió la primera fotografía del hijo de Joaquín “El Chapo” Loera bajo custodia estadounidense y le dio la “bienvenida a América”, con una referencia al eventual reencuentro con su padre en una prisión federal de máxima seguridad.

Holding corrupt government officials accountable for supporting TERRORISTS is critically important in the ongoing efforts to decimate the cartels!! 🇺🇸 🇲🇽 🇺🇸 🇲🇽 pic.twitter.com/KA6g3S6NSk — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) May 24, 2026

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LMCT