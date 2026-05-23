‘No tengo nada que temer’: Rubén Rocha Moya asegura que va a comparecer ante la FGR

El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que pronto volverá la paz al estado de Sinaloa.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que va a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) “como testigo” tras las acusaciones en su contra por narcotráfico.

“Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, escribió en la red social X.

Rubén Rocha Moya aseguró que es “un hombre probo y que no tiene nada que temer” ante las acusaciones realizadas por Estados Unidos en su contra.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

El gobernador con licencia no ha sido visto después de que solicitó separase del cargo el pasado 2 de mayo de 2026, 3 días después de que fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

El pronunciamiento del político mexicano ocurrió después de que la FGR lo citó a comparecer por las investigaciones y señalamiento realizados por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses acusaron, el pasado 29 de abril de 2026, a Rubén Rocha Moya de colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa.

En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que las autoridades de Sinaloa fueron citadas para declarar en calidad de “testigos”.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia encargada de la política interna del país.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya?

Al igual que otros funcionarios, a Rubén Rocha Moya se le acusa de:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Conspirar para importar a los Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso y porte de armas de fuego de alto poder, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en relación con delitos de tráfico de drogas Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Conspirar con otros para poseer este tipo de armamento para fomentar las actividades del cartel

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR