Rechazan que deje Marina del Pilar mesas de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la solicitud que algunos políticos opositores han planteado para pedir que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no forme parte más de las mesas de seguridad estatales hasta que se aclare la revocación de la visa que esta semana le hizo Estados Unidos.

En conferencia, cuestionó dichas solicitudes al mencionar que la propia mandataria estatal ya salió a declarar y la embajada de Estados Unidos indicó que se trata de un asunto privado.

“¿Y por qué? Ahora sí: ¿y por qué?, ¿qué argumento tienen? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa, de que le fue retirada la visa. Y la Embajada de Estados Unidos dice: ‘A ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado’, comentó.

Respecto a la falta de información sobre por qué se tomó esta decisión, reiteró lo explicado al inicio de la semana en cuanto a que no se trata de que EU esté negando los reportes sino que ellos atienden sus propias reglas privadas sobre el tema de las visas.

“No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen: ‘Bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado’. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí: ‘que Marina no participe en las Mesas de Seguridad’, ¿qué argumento tienen? Ninguno”, dijo.

Al respecto, en su conferencia mañanera la gobernadora de Baja California se dijo tranquila respecto a esta situación y respondió a los cuestionamientos al asegurar que no se necesita contar con visa para gobernar.

“A ver, en ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanos, de bajacalifornianos, que han vivido sin visa toda su vida. Yo estoy muy tranquila, vamos a seguir trabajando, de frente, con mi agenda pública. Tengo un gran secretario de Seguridad y vamos a seguir trabajando en el tema. Yo tengo la conciencia tranquila”, declaró.

Cuestionada sobre la polémica que provocó este tema, apuntó que respeta “mucho la soberanía del gobierno de Estados Unidos. Sé que esto es cuestión de tiempo. Hay muchos proyectos binacionales. Soy la única gobernadora de Baja California que ha trabajado, que ha invertido en proyectos para ambos lados de la frontera y lo vamos a seguir haciendo”.

También dijo que seguirá al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hasta que termine el periodo para el que fue electa porque recibió el apoyo de los demás mandatarios.

“Nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos, yo voy a seguir trabajando. No me va a pasar absolutamente nada por no tener visa, y más adelante ya veremos. Es un retiro de visa que se dio pero no tenemos más información; no tengo cuentas en EU ni nada por el estilo”, dijo.