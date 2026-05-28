Edomex supera los 611 mdp en subsidios de transporte para grupos vulnerables.

Del 1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026

Del 1 de julio de 2024 al 24 de mayo de 2026, el Gobierno del Estado de México destinó un presupuesto histórico superior a 611 millones 320 mil pesos para subsidiar 61 millones 398 mil 544 viajes gratuitos y con transbordo libre en los sistemas Mexibús y Mexicable, en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.

Para la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, esta iniciativa se ha consolidado como una acción de justicia social e inclusión en favor de los grupos vulnerables, con el objetivo de elevar la calidad de vida en las zonas de mayor densidad poblacional de la entidad, donde se demanda un servicio de transporte eficiente, moderno, cómodo y seguro.

📃 #ComunicadoDePrensa



¡Más de 61 millones de viajes gratuitos y libres trasbordos en EdoMéx! Destina Gobierno de @delfinagomeza inversión superior a 611 mdp.



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/Vlk6JC9npD — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) May 28, 2026

Datos oficiales revelan que del total de desplazamientos registrados en ese periodo, 30 millones 805 mil 233 correspondieron a viajes sin costo y 30 millones 593 mil 311 a transbordos libres, lo que significa que las y los beneficiarios no realizaron pagos adicionales al utilizar las interconexiones entre las diferentes líneas del sistema.

Este esquema de gratuidad y transbordos libres funciona como una herramienta de apoyo a la economía familiar de los grupos vulnerables, además de impulsar la igualdad de oportunidades entre las y los mexiquenses de municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

Además, el Gobierno del Estado de México impulsa obras con alto sentido humano, entre ellas la Línea V del Mexibús, que conectará Lechería con el Metro El Rosario, en la Ciudad de México, y beneficiará a más de 137 mil usuarios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, así como de la Alcaldía Azcapotzalco.

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JVR