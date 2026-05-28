‘Acapulco es símbolo de recuperación y proyección internacional’, asegura Abelina López.

Acapulco es símbolo de recuperación y proyección internacional, afirmó la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, al señalar que el Mundial de FootGolf 2026 confirma la confianza de la comunidad deportiva en el puerto y su capacidad para albergar competencias de alcance global.

“Hoy Acapulco vuelve a situarse en el mapa del deporte internacional; esta sede refleja que el puerto mantiene su capacidad de recibir eventos que atraen a atletas de distintas partes del mundo”, expresó la alcaldesa.

El Mundial de FootGolf 2026 reúne a más de 1,200 atletas provenientes de 60 países y 50 federaciones internacionales, en una competencia que combina precisión, estrategia y alto nivel técnico dentro del circuito mundial de la disciplina.

Como parte del impacto del evento, se proyecta una derrama económica superior a 149 millones de pesos para Guerrero, derivada de la llegada de delegaciones, acompañantes y visitantes durante el desarrollo del campeonato.

Al arranque del torneo asistieron el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, así como representantes de los hoteles sede y complejos anfitriones del campeonato.

El Princess Mundo Imperial, ubicado en la zona Diamante, funge como sede principal del Mundial de FootGolf 2026 y punto de registro para las delegaciones participantes; además, los encuentros deportivos se desarrollan en los campos Turtle Dunes y Tres Vidas, este último habilitado también como subsede oficial del campeonato, mientras que Palacio Mundo Imperial opera como alternativa de hospedaje para asistentes y atletas.

Acapulco recibe a más de mil atletas élite durante el Mundial de FootGolf 2026. ⚽⛳



Este jueves fue inaugurado oficialmente el torneo en la zona Diamante, con la presencia de autoridades estatales, municipales, deportivas, patrocinadores y medios de comunicación. ✅ pic.twitter.com/chVwzqWe8D — Secretaría de Turismo de Guerrero (@Sectur_Guerrero) May 28, 2026

Durante la apertura, el director de campos de golf de Mundo Imperial, Héctor José Ruiz, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó que el complejo se convierte en punto de encuentro para el desarrollo del torneo.

“Es un honor recibir a jugadoras y jugadores de distintos países; estos espacios hoy se transforman en un punto donde convergen el deporte y la convivencia”, señaló.

En tanto, el director general de Grupo Tres Vidas Acapulco, Arturo Villaseñor Ramírez, apuntó que la infraestructura del destino permite albergar competencias de esta magnitud, gracias a sus condiciones operativas y turísticas.

“Acapulco reúne las condiciones necesarias para seguir siendo sede de torneos de alto nivel”, afirmó.

El presidente de la Federación Internacional de FootGolf, Aleksander Kravanja, reconoció el trabajo conjunto de federaciones, organizadores y voluntariado, además del esfuerzo colectivo que hizo posible el campeonato.

“Este mundial es resultado del trabajo de muchas personas; sin ese esfuerzo no sería posible”, expresó.

Desde el ámbito de la comunicación, el representante de Televisa zona Centro, Gerardo Jean Carrasco, explicó que la transmisión del evento permitirá ampliar la difusión del FootGolf en distintas plataformas y audiencias.

“La cobertura llevará este torneo a distintos públicos y permitirá que Acapulco tenga mayor presencia en el escenario global”, indicó.

El presidente de la Federación Mexicana de FootGolf, Fernando Name, resaltó el esfuerzo de jugadores, federaciones y organizadores, así como el compromiso individual de cada atleta que participa en esta edición.

“Muchos jugadores hicieron un esfuerzo importante para estar aquí; este torneo también es resultado de su dedicación”, comentó.

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JVR