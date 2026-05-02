Destinos de Guerrero registran 94.1% de ocupación hotelera este fin de semana largo

Después del Tianguis Turístico 2026, durante este fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo, el estado de Guerrero recibe a miles de familias que este sábado disfrutaron de la riqueza natural, gastronómica, cultural e histórica, así como de las actividades y eventos únicos que ofrece esta entidad.

Por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo estatal encabezada por Simón Quiñones Orozco, se continúa fortaleciendo la promoción y atención a visitantes, consolidando a Guerrero como uno de los destinos preferidos del país.

Este 2 de mayo, Acapulco encabeza la lista de destinos con mayor ocupación hotelera, reportando un promedio general de 96.4 por ciento. Por zonas, la actividad refleja un ambiente dinámico y de gran afluencia, destacando la Zona Dorada con 98.2 por ciento, seguida de la Zona Diamante con 94.9 por ciento y la Bahía Histórica con 93.3 por ciento.

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Guerrero registra alta afluencia durante este puente vacacional por el Día del Trabajo. ı Foto: Cortesía

El binomio de Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación hotelera de 95.6 por ciento, manteniendo una importante afluencia turística. Por su parte, Taxco reporta una ocupación de 93.9 por ciento, reflejando el interés por sus atractivos culturales y su vocación turística, además de la gran respuesta que se tiene este fin de semana gracias al desarrollo del Festival del Taco, como parte del Tianguis Turístico de México en su 50 edición.

En tanto, La Unión alcanza una ocupación de 71.4 por ciento, sumándose a la dinámica turística del estado; de manera general, Guerrero registra una ocupación hotelera promedio de 94.1 por ciento.

Destinos turísticos de Guerrero, preferidos por visitantes nacionales y extranjeros. ı Foto: Cortesía

Como parte de las acciones para garantizar una estadía de los turistas, se atiende la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de realizar recorridos para ofrecer información y atención integral a las personas que se encuentran en hoteles, restaurantes, playas, plazas comerciales, museos, centros nocturnos, entre otros comercios turísticos a través de la Procuraduría Estatal del Turista, y de igual manera, los módulos de atención ubicados de manera estratégica en puntos concurridos por visitantes operan con normalidad en todo el estado.

Estos resultados consolidan al Hogar del Sol como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional, y durante el mes de mayo se continuará fortaleciendo la oferta con diversos eventos de reuniones, deportivos y artísticos que complementan la experiencia de quienes nos visitan.

🏖️ Durante este fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo, Guerrero recibe a miles de familias; el estado registra alrededor de 94.1% de ocupación hotelera https://t.co/Rwkfo3ci30 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2026

cehr