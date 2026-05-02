Acción coordinada con asociaciones civiles

Fiscalía de Michoacán rescata a burrito víctima de maltrato animal en Hidalgo

Ejemplar fue puesto a salvo durante una acción operativa realizada por personal especializado, en seguimiento a la política de protección y bienestar animal impulsada por el fiscal Carlos Torres Piña

Fiscalía de Michoacán y asociaciones civiles rescatan a burro en Hidalgo.
Fiscalía de Michoacán y asociaciones civiles rescatan a burro en Hidalgo. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Michoacán rescató a un burrito que presuntamente era víctima de violencia y omisión de cuidados por parte de su propietario, en el municipio de Hidalgo.

Como parte de las acciones encaminadas a la protección de los seres sintientes y al combate al maltrato animal, la acción se realizó mediante un operativo coordinado entre personal especializado de la institución y representantes de las asociaciones civiles Seres Libres A.C. y Fundación Toby, quienes colaboraron en las labores de atención, valoración y resguardo del ejemplar.

Fiscalía de Michoacán rescata a burro por maltrato.
Fiscalía de Michoacán rescata a burro por maltrato. ı Foto: Cortesía

Derivado de reportes ciudadanos y de actos de investigación, se obtuvo información sobre las condiciones en las que permanecía el animal, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para salvaguardar su integridad y garantizar su bienestar.

TE RECOMENDAMOS:
Ruinas Mayas de Tulum, en una fotografía ilustrativa.
Ante señalamientos de cobros

Acceso a playas en Tulum es gratuito, aclaran ante protesta convocada

Durante la intervención, el burrito fue asegurado y trasladado a un espacio adecuado para recibir atención y valoración médica, quedando bajo resguardo para su recuperación.

Estas acciones forman parte de las instrucciones impulsadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientadas a fortalecer la protección animal, atender denuncias ciudadanas y actuar con firmeza ante cualquier conducta que vulnere a los seres sintientes.

Elementos de la Fiscalía de Michoacán y representantes de asociaciones civiles tras el rescate del burro.
Elementos de la Fiscalía de Michoacán y representantes de asociaciones civiles tras el rescate del burro. ı Foto: Cortesía

La Fiscalía refrendó su compromiso de investigar y perseguir conductas constitutivas de delito relacionadas con maltrato animal, así como de trabajar de manera coordinada con organizaciones civiles y sociedad para fomentar una cultura de respeto y protección.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama en la inauguración del Puente Nichupté.
Obra estratégica

Sheinbaum y Mara Lezama inauguran el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo