Fiscalía de Michoacán rescata a burrito víctima de maltrato animal en Hidalgo

Fiscalía de Michoacán y asociaciones civiles rescatan a burro en Hidalgo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán rescató a un burrito que presuntamente era víctima de violencia y omisión de cuidados por parte de su propietario, en el municipio de Hidalgo.

Como parte de las acciones encaminadas a la protección de los seres sintientes y al combate al maltrato animal, la acción se realizó mediante un operativo coordinado entre personal especializado de la institución y representantes de las asociaciones civiles Seres Libres A.C. y Fundación Toby, quienes colaboraron en las labores de atención, valoración y resguardo del ejemplar.

Fiscalía de Michoacán rescata a burro por maltrato. ı Foto: Cortesía

Derivado de reportes ciudadanos y de actos de investigación , se obtuvo información sobre las condiciones en las que permanecía el animal, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para salvaguardar su integridad y garantizar su bienestar.

Durante la intervención, el burrito fue asegurado y trasladado a un espacio adecuado para recibir atención y valoración médica, quedando bajo resguardo para su recuperación.

Estas acciones forman parte de las instrucciones impulsadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientadas a fortalecer la protección animal, atender denuncias ciudadanas y actuar con firmeza ante cualquier conducta que vulnere a los seres sintientes.

Elementos de la Fiscalía de Michoacán y representantes de asociaciones civiles tras el rescate del burro. ı Foto: Cortesía

La Fiscalía refrendó su compromiso de investigar y perseguir conductas constitutivas de delito relacionadas con maltrato animal, así como de trabajar de manera coordinada con organizaciones civiles y sociedad para fomentar una cultura de respeto y protección.

cehr