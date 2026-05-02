Acceso a playas en Tulum es gratuito, aclaran ante protesta convocada

Ante la convocatoria a una marcha en Tulum programada para este domingo, las autoridades y operadores han reiterado que no se cobra el acceso a las playas cercanas al Parque del Jaguar.

El llamado a la movilización surge a partir de señalamientos de cobros para permitir el ingreso; no obstante el acceso al mar es gratuito .

Grupo Mundo Maya ha señalado que las distintas entradas permiten el paso libre, sin restricciones ni tarifas.

TE RECOMENDAMOS: Acción coordinada con asociaciones civiles Fiscalía de Michoacán rescata a burrito víctima de maltrato animal en Hidalgo

Asimismo, han señalado que se trata de una confusión debido a que coexisten distintos cobros en la zona: por un lado, la cuota del área natural protegida, administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); por otro, el acceso a la zona arqueológica de Tulum, regulado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ambos pagos tienen fundamentos distintos y no están relacionados con el ingreso a la playa . Mientras uno busca fortalecer la conservación ambiental, el otro permite mantener y proteger el patrimonio histórico.

Lo anterior, aseguran, puede generar confusión en los visitantes, por lo que entender la diferencia es importante para interpretar la situación y el contexto de la convocatoria.

cehr