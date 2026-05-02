Sheinbaum y Mara Lezama inauguran el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama en la inauguración del Puente Nichupté.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezaron la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, una obra estratégica que reducirá los tiempos de traslado entre la zona urbana y la zona hotelera, además de fortalecer las capacidades de evacuación ante contingencias en este destino turístico de Quintana Roo.

Durante el acto, en el que estuvo presente el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, Mara Lezama destacó que el puente, considerado el segundo más largo de América Latina, representa un cambio estructural en la dinámica de movilidad de Cancún.

La gobernadora agradeció a la Presidenta el apoyo para la conclusión de la obra que, dijo, aunque en algunos años dejará de ser novedad, “ya se habrá vuelto indispensable, y en esa vida cotidiana que mejora, habita su grandeza”.

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Inauguración del Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, el 2 de mayo de 2026. ı Foto: Cortesía

Asimismo, subrayó que el puente permitirá recuperar tiempo para las familias , además de impactar positivamente en la industria turística al optimizar la experiencia de visitantes.

En materia de Protección Civil, explicó que el puente facilitará evacuaciones más ágiles en caso de fenómenos meteorológicos, al ofrecer una nueva vía de conexión hacia la zona hotelera, considerada de alta vulnerabilidad ante huracanes en Quintana Roo.

Mara Lezama también resaltó que el proyecto fue diseñado bajo criterios ambientales, con un trazo de 11.2 kilómetros que minimiza afectaciones e impacto ambiental al sistema lagunar Nichupté, incluyendo acciones como protección de manglares, reconexión hídrica y el uso de la técnica constructiva “top down”, aplicada por primera vez en México.

La obra forma parte de una estrategia integral de desarrollo para el sureste del país, que continúa durante el actual Gobierno Federal e incluye proyectos como el nuevo Distrito Financiero, el Tren Maya y la modernización de infraestructura carretera y aeroportuaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama en la inauguración del Puente Nichupté. ı Foto: Cortesía

Destacó que Claudia Sheinbaum amplía el proyecto con un distribuidor vial en el bulevar Kukulcán, incluyó los arcos de seguridad con la tecnología necesaria e incluirá la instalación de aireadores para sanear la laguna.

Asimismo, la gobernadora reconoció la participación de la iniciativa privada en la ejecución del proyecto, particularmente de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), así como el trabajo de los obreros que participaron en su construcción.

“Con profundo respeto, reconocemos a las mujeres y hombres que la hicieron posible. Su trabajo está aquí, firme, sosteniendo el presente y el futuro de miles de familias” Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo



Inauguración del Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, el 2 de mayo de 2026. ı Foto: Cortesía

Finalmente, reiteró que el Puente Nichupté será completamente gratuito y forma parte de un modelo de desarrollo que busca reducir desigualdades y consolidar a Cancún como una ciudad más integrada, sostenible y con justicia social.

El titular de la SICT explicó los detalles técnicos de la obra y los alcances sociales que esta tiene para el pueblo, para Quintana Roo y para México.

Tras el acto protocolario, en el que estuvieron la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Juan Carlos Fuentes Orrala; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, y la directora general del Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain, se dio el banderazo de salida a la carrera social y con ello el festival popular.

cehr