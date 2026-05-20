Más de 200 agencias de viajes fortalecen alianzas con Acapulco en gira de promoción turística en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco — Como parte de la estrategia de promoción turística para consolidar el posicionamiento de Acapulco a nivel nacional e internacional, la comitiva del sector turístico del puerto, encabezada por el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, por indicaciones de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, inició la caravana de promoción turística en el occidente del país.

En esta importante jornada de trabajo realizada en Guadalajara, se reunieron más de 200 agencias de viajes, mayoristas, tour operadores y representantes de gobiernos estatales y municipales de distintos municipios de Jalisco, quienes conocieron la nueva oferta turística, la renovación hotelera y la estrategia integral de reactivación de Acapulco.

Durante el encuentro, el secretario de Turismo destacó que Acapulco vive una nueva etapa de fortalecimiento turístico, recuperación y renovación, consolidándose nuevamente como uno de los destinos más importantes de México.

La gira contó también con la presencia de Antonio Pérez Garibay, delegado de Gobernación Federal en Jalisco quien acompañó a la comitiva turística en las actividades de promoción y vinculación con el sector turístico de la región occidente.

Estando presente Aida Pérez Directora de Operativa del Fideicomiso de Acapulco.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el establecimiento de alianzas estratégicas de promoción rumbo a la ruta turística que generará la próxima fiesta futbolera del Mundial de Fútbol, donde Guadalajara será una de las sedes internacionales. El objetivo es que miles de visitantes nacionales e internacionales que lleguen a Jalisco durante el Mundial también puedan disfrutar de la oferta turística de Acapulco.

Asimismo, se destacó la conectividad aérea entre ambos destinos a través de la ruta comercial de Volaris, que mantiene un vuelo diario Guadalajara–Acapulco–Guadalajara, facilitando la llegada de turistas y fortaleciendo el intercambio turístico entre ambas ciudades.

La delegación turística reiteró que Acapulco continúa trabajando de manera coordinada con hoteleros, empresarios y prestadores de servicios para seguir impulsando la recuperación económica y turística del puerto, ofreciendo a los visitantes experiencias renovadas, hospitalidad y una amplia oferta turística para todos los segmentos.

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FGR