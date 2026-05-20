Anuncia Samuel García inversión histórica de 200 mdd para Galeana

Amsterdam, Países Bajos — Manteniendo los compromisos de generación de empleos en base a la tecnología sustentable y el cuidado al medio ambiente, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la inversión histórica desde Países Bajos de 200 millones de dólares por parte de las empresas neerlandesas Alpine Green y Van der Hoeven para la zona sur de Nuevo León.

Samuel Alejandro García Sepúlveda, acompañado de Peter van Laarschot, Director Ejecutivo de Van der Hoeven Horticultural Projects, empresa socia en Alpine Greens, explicó que la inversión será destinada al desarrollo del invernadero tecnológicamente más avanzado de México y uno de los más sofisticados de América, y que estará ubicado en Galeana, siendo esta una inversión nunca vista en la zona.

“Esta inversión es doblemente importante porque en primer lugar se trata de agroindustria y en segundo es que se va a ir a Galeana Nuevo León para tecnoparques, estas empresas tienen la mejor tecnología, la mejor luz led y toda una serie de ventajas para tener la lechuga más fresca y libre de pesticidas”.

El proyecto, que invertirá 70 millones de dólares en una primera etapa, incorpora tecnología de iluminación avanzada de Signify, y posiciona al estado como referente nacional en innovación agrícola y tecnología sustentable.

Los invernaderos, que se convertirán en los más avanzados, sustentables y automatizados de América, generarán más de 300 empleos directos y utilizarán más de 2 mil luces de la empresa Signify, misma tecnología utilizada para el cuidado de pasto en estadios de futbol profesional, garantizando frescura y calidad de vegetales y hortalizas.

Con esto se genera un nuevo polo de desarrollo de tecnología y agricultura al sur de Nuevo León.

Así mismo, dentro de la misma reunión, la empresa de iluminación neerlandesa, Signify, dio a conocer sus planes de expansión en el Estado, donde ya cuentan con dos plantas y más de 2 mil empleos.

Además, se anunciaron también, las nuevas oportunidades de expansión ante los proyectos estratégicos y planes de crecimiento de la compañía en Nuevo León, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración, que fortalezcan la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial en el estado.

Signify ha desarrollado algunas de las marcas de iluminación más reconocidas a nivel global, incluyendo Philips, Philips Hue, Interact, Dynalite y Color Kinetics. Sus operaciones se enfocan en iluminación LED, sistemas conectados, Internet de las Cosas (IoT), eficiencia energética y soluciones inteligentes para hogares, edificios e infraestructura urbana.

Actualmente, Signify mantiene presencia en más de 70 países, cuenta con aproximadamente 27 mil colaboradores y registró ventas globales cercanas a los 5.8 mil millones de euros en 2025.

La empresa es reconocida internacionalmente por su liderazgo en sostenibilidad, formando parte del Dow Jones Sustainability World Index y obteniendo la calificación Platinum de EcoVadis, posicionándose entre las compañías mejor evaluadas del mundo en criterios ESG.

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FGR