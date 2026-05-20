San Luis es reconocido por transparencia y finanzas sanas

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mantener un manejo responsable de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas, la Secretaría de Finanzas (Sefin) destacó la coordinación institucional que San Luis Potosí mantiene con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que reconoció a la entidad por su participación y liderazgo durante una mesa de trabajo con responsables de finanzas estatales.

Ante el auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, la titular de la dependencia, Ariana García Vidal, resaltó que el Estado fue seleccionado para inaugurar los mensajes y posicionamientos en materia de finanzas sanas y rendición de cuentas. Este avance sin límites refleja la atención puntual a más de 200 auditorías anuales, fortaleciendo el orden administrativo y la confianza en el ejercicio de los recursos públicos.

La funcionaria subrayó que la coordinación permanente con instancias fiscalizadoras permite consolidar una administración responsable, cercana y con mayor certeza para la ciudadanía, lo que consolida el cambio que se vive y se siente, al fortalecer gobiernos más ordenados, transparentes y con mejor capacidad de respuesta.

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FGR