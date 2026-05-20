Asaltan en vivo al periodista deportivo Fernando Vargas durante transmisión en Cuernavaca | VIDEO

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto armado mientras realizaba una transmisión en vivo desde Cuernavaca, Morelos, el hecho quedó grabado.

De acuerdo con los reportes difundidos, el comunicador participaba en el programa “Activo Deportes” la noche del 19 de mayo cuando fue interceptado por un sujeto armado mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en una gasolinera de la colonia Del Empleado.

Según las imágenes difundidas, Vargas analizaba temas relacionados con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) cuando un hombre abrió la puerta del automóvil y comenzó a amenazar para exigirle celulares, carteras, llaves y otras pertenencias.

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🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos.



Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

Durante la transmisión también se escucha al agresor ordenar que dejaran de grabar mientras apuntaba con un arma al periodista y a otra persona que lo acompañaba. Segundos después, la señal se interrumpió abruptamente, presuntamente luego de que el asaltante tomó el dispositivo con el que se realizaba el enlace en vivo.

El momento provocó sorpresa entre los conductores que se encontraban en el estudio, quienes observaron en tiempo real lo que ocurría con su compañero y posteriormente intentaron contactarlo tras perder comunicación.

Asimismo, destacar que Fernando Vargas mantuvo la calma e intentó solicitar al delincuente permiso para descender con una maleta de trabajo. Sin embargo, el agresor respondió de forma violenta obligándolos a bajar de inmediato del vehículo.

¿Qué ocurrió con Fernando Vargas tras el asalto?

Reportes posteriores indicaron que Fernando Vargas no sufrió lesiones físicas, aunque sí fue despojado de sus pertenencias y del vehículo en el que se encontraba, una camioneta Kia Sportage color gris con placas del estado de Morelos.

Tras el robo, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para brindar apoyo a las víctimas, mientras que la denuncia correspondiente fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, que ya inició las investigaciones para tratar de localizar a los responsables.

Además de colaborar en medios deportivos, Fernando Vargas se desempeña como director de comunicación de la LNBP y participa en distintos espacios especializados en análisis y gestión deportiva.

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MSL