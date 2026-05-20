Con saldo blanco y derrama económica superior a mil mdp, Feria de Puebla 2026 fortaleció identidad

Con una asistencia de 1 millón 680 mil 273 visitantes y una derrama económica de mil 77 millones de pesos, la Feria de Puebla 2026 concluyó con resultados históricos que consolidaron un nuevo modelo de participación social, económica y académica, al integrar a universidades, organismos empresariales y sectores productivos en una edición orientada al fomento de la identidad poblana, la convivencia familiar y el desarrollo económico, además de proyectar la grandeza de Puebla a nivel nacional e internacional, bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que la Feria de Puebla 2026 marcó una diferencia al conformarse un comité organizador con representación de las y los empresarios, académicos, sector productivo y social, quienes participaron con propuestas para reforzar este proyecto y consolidarlo como un evento construido con participación ciudadana y visión colectiva.

Resaltó que esta edición cumplió los objetivos establecidos al consolidarse como un evento con saldo blanco, fortalecer el orgullo e identidad de las y los poblanos y mantener un entorno familiar durante los 18 días de actividades. Asimismo, la conformación del Comité de Feria permitió incorporar la participación de los sectores empresarial, académico, productivo y social dirigida a las y los poblanos y proyectarla hacia todo México, con la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo como eje de identidad estatal.

Por su parte, el coordinador de la Feria de Puebla 2026, Juan Carlos Moreno Valle, destacó que esta edición representó una auténtica fiesta de identidad, cultura y desarrollo económico, que reunió a las familias poblanas e impulsó el talento local mediante la participación de artesanos, productores, cocineras tradicionales y ganaderos, además de consolidar un entorno seguro y familiar resultado del trabajo coordinado entre instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que durante la Feria de Puebla la Fiscalía mantuvo presencia permanente y destacó que, gracias a la coordinación encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, las incidencias fueron mínimas. Precisó que únicamente se registraron 3 denuncias relacionadas con atenciones ciudadanas, un expediente de atención temprana y una orientación, resultados que contribuyeron al saldo blanco durante el evento.

La comunidad universitaria y los organismos empresariales tuvieron un papel protagónico en esta nueva etapa, con participación desde la planeación, promoción y consolidación del proyecto, a través de instituciones educativas y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), así como la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el Consejo de Organismos Empresariales (COE), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y E100, lo que fortaleció la vinculación entre sociedad, academia y sector productivo.

La Feria de Puebla 2026 registró 78 mil 928 visitantes más respecto a la edición anterior, cifras que representan un crecimiento histórico del 50 por ciento. Con una inversión estatal de 256 millones de pesos, también se fortalecieron espacios como el Pabellón de Pueblita, Pabellón Ganadero, Expo Militar, juegos mecánicos y Teatro del Pueblo, además de facilitar la asistencia de 2 mil 416 niñas y niños mediante el Sistema Estatal DIF (SEDIF) y de más de mil estudiantes del interior del estado con apoyo de transporte, alimentación e hidratación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR