Caen 2 presuntos cómplices más por masacre de 10 personas en Tehuitzingo, Puebla

Dos personas más fueron detenidas por su probable participación en el asesinato de diez personas (siete integrantes de una sola familia y tres trabajadores de la misma) ocurrido el pasado fin de semana en Tehuitzingo, Puebla.

Con ello suman tres los detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en un rancho de la comunidad de Texcalapa del municipio de Tehuitzingo, la cual –según las autoridades- tendría relación con un problema familiar.

El primer detenido fue identificado como sobrino de los padres de familia víctimas del crimen; y los dos aprehendidos serían sus cómplices.

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FGR