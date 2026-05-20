Cae presunto implicado en multihomicidio de 10

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Juan Manuel “N”, El Pony, por su presunta participación en el multihomicidio de 10 personas cometido el domingo pasado en el municipio de Tehuitzingo.

Ese día fueron localizadas nueve personas sin vida, agredidas con arma de fuego, dentro de un inmueble ubicado en la localidad de Texcalapa. Asimismo, una mujer, lesionada en el lugar, perdió la vida mientras era trasladada para recibir atención médica.

Entre las víctimas se encontraban tres menores de edad, incluida una bebé de un mes y 20 días de nacida, quien falleció por asfixia mientras era protegida por su madre durante el ataque armado.

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EL DATO: UN CONFLICTO familiar originado por la disputa de terrenos es la principal hipótesis que sigue la autoridad ministerial de Puebla tras el crimen múltiple en Tehuitzingo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, siete de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que las otras tres eran trabajadores que realizaban labores en el lugar cuando se suscitaron los hechos.

La fiscalía refirió que, desde que se tuvo conocimiento del caso, desplegó un operativo conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, agentes ministeriales y peritos especializados.

Como parte de las diligencias realizadas, se llevaron a cabo entrevistas con vecinos, familiares y primeros respondientes. También se efectuaron inspecciones ministeriales, análisis de videograbaciones, sobrevuelos con dron y cateos en distintos puntos.

Reportes preliminares establecen que El Pony es sobrino de Cecilio, propietario del rancho en el que ocurrió la masacre y una de las víctimas mortales del asesinato múltiple ocurrido en la comunidad de Texcalapa.

El detenido presuntamente pertenece a un grupo criminal identificado como Los Chetos, organización delictiva con origen en el estado de Morelos y relacionada con el robo de ganado.

HONRAS FÚNEBRES. Durante la madrugada del martes llegaron a Tehuitzingo los cuerpos de las 10 víctimas del multihomicidio, después de las diligencias ministeriales que les practicaron.

Familiares y pobladores de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, realizaron una misa de cuerpo presente para despedir a las víctimas del ataque armado.

En una ceremonia solemne, custodiada con un fuerte dispositivo de seguridad, fueron colocados los féretros de las víctimas y, tras la misa realizada en el mismo domicilio donde se llevó a cabo la velación, los féretros fueron sacados en cortejo fúnebre y recorrieron las calles principales de Texcalapa, para finalmente ser trasladados al panteón municipal, donde recibieron sepultura.

2 Calibres de bala localizados en la escena del crimen

La fiscalía reiteró que las investigaciones continúan en curso y, con el propósito de no comprometer el debido proceso ni las líneas de investigación abiertas, se reservará información adicional hasta que las condiciones legales lo permitan.