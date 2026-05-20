Secuestran y ejecutan a madre e hija

ASPECTO de la Fiscalía de Veracruz, que ya indaga el caso de doble asesinato.

YALINA CRISTAL Lezama González, de 25 años, y su madre Ana Lilia González Mateos, de 42, fueron privadas de la libertad por un grupo armado y posteriormente asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

Las mujeres habrían sido privadas de la libertad durante la tarde del domingo 17 de mayo y sus cuerpos fueron localizados la tarde del lunes sobre una calle del Barrio Cuarto de Cosoleacaque.

9 Feminicidios en Veracruz cometidos de enero a abril

Reportes locales señalan que los cuerpos fueron lanzados desde un auto en movimiento, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

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La Fiscalía de Veracruz subrayó que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

Este no es el primer caso de feminicidio en el municipio de Cosoleacaque en lo que va de 2026, ya que una joven fue asesinada a balazos durante la noche del pasado jueves 14 de mayo en la colonia Salinas de Gortari.

Informes locales señalaron que los responsables escaparon a bordo de una motocicleta tras perpetrar el ataque armado ocurrido sobre la calle Miguel Alemán, entre el callejón Heriberto Jara y las inmediaciones del campo de futbol ubicado en la calle Los Tamarindos.

Estos casos ocurren en medio de un contexto de inseguridad que ha tenido lugar en los últimos meses del gobierno de Rocío Nahle, ya que recientemente La Razón publicó que los delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, narcomenudeo, robo de auto y robo a transportista se agudizaron, al contrastar el primer bimestre de 2025 y el de 2026.