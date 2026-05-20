Detienen a La Tía por asesinato del exalcalde Manzo

OPERATIVO con el que se reforzó la seguridad en Uruapan, Michoacán, el 24 de abril, con apoyo de fuerzas federales.

LA FISCALÍA General del Estado de Michoacán anunció la detención de Wendy Fabiola “N”, conocida como La Tía, presuntamente implicada en la operación para asesinar al exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, el fiscal general Carlos Torres Piña informó que la detenida es identificada como operadora del grupo criminal El Congo y las investigaciones apuntan a que ella filtraba información de los operativos federales y locales en la entidad.

“Esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal, quienes, aparte del narcomenudeo y otro tipo de acciones que realizan dentro de esta estructura criminal, nos han llevado a ampliar esta investigación”, declaró el funcionario estatal.

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EL TIP: WENDY FABIOLA “N”, La Tía, es considerada una de las principales operadoras de Gerardo “N”, El Congo, supuesto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades informaron que fue detenida en Uruapan con varias dosis de drogas, así como con cartuchos útiles y un teléfono celular, en el que se investiga más sobre esta célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso del asesinato del exedil de Uruapan ha vuelto a ser tema de conversación en la última semana, ya que el actual diputado federal Leonel Godoy Rangel, uno de los señalados por la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, de ser el autor intelectual del crimen, acudió el sábado pasado a las instalaciones de la fiscalía estatal para responder preguntas relacionadas con el homicidio.

Al salir de las instalaciones de la fiscalía, el legislador federal morenista aseguró: “Somos inocentes, no tenemos nada que ocultar”, y aseguró que nunca mantuvo diferencias personales con Carlos Manzo, pues su vínculo era estrictamente “de adversarios políticos, no rivales”.

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Al preguntarle sobre la información arrojada por Godoy, el fiscal apuntó que el requerimiento que se les formuló fue a partir de la denuncia presentada por la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, en febrero pasado.