Colima acortará 23 días el ciclo escolar, pese a la alta deserción

A pesar de ser uno de los estados con problemas de abandono del aula en la transición de primaria a secundaria, con un promedio superior a la media nacional, Colima es una de las pocas entidades que acortarán el ciclo escolar 2025-2026 y el que más días incumplirá el calendario de clases marcado oficialmente.

De los 185 días que establece la programación de las autoridades del ramo, la organización Mexicanos Primero “reprobó” a la entidad, por ser estado de “excepción” que carece de planeación y que, dijo, acortará 23 días dicho calendario.

En la misma categoría situó a Baja California Sur que, de los 185 días, tendrá clases 177 en el presente ciclo.

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Colima, cuyos problemas en la enseñanza básica se centran en secundaria, tiene una cobertura en este nivel educativo de 90.9 por ciento, 2.2 puntos por debajo de los 93.1 unidades del promedio nacional, a la luz de las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

EL DATO: EL GRADO promedio de escolaridad en Colima se sitúa en 10.2 años, lo que equivale a contar con educación básica completa y el primer año de educación media superior.

Además, sus niveles de abandono escolar en secundaria, en el último ciclo del que se tiene registro (2023-2024), retrocedieron a los que se tenían en el periodo 2005-2006, con 4.5 por ciento de alumnos que abandonaron la escuela respecto a la matrícula registrada al inicio de los cursos, mientras la media nacional es de 3.7 por ciento.

Luego de que la SEP acordó cerrar el ciclo escolar el 15 de julio, después de que reculó a una propuesta de reducirlo más de un mes y de que dejó abierta la posibilidad de que los estados ajustaran el calendario según su situación, 21 entidades reportaron que se apegarán al plan de 185 días; seis no habían emitido información oficial sobre modificaciones en su cierre de ciclo; tres no cubrirán la totalidad del calendario —entre ellas Colima— y dos más determinaron modificar el fin del ciclo, pero mantendrán los 185 días obligatorios.

DEJAR por debajo, es decir en 165 o 167 días de clases, como están quedando estos calendarios, es violatorio de la Ley General de Educación TERESA GUTIÉRREZ Mexicanos Primero



Así, Mexicanos Primero estimó que dos de cada 10 estudiantes no seguirán con los acuerdos vigentes de 185 días, por decisión de las autoridades escolares.

Según el último corte de la organización no gubernamental encargada de revisar las políticas educativas, Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala no han hecho un pronunciamiento oficial sobre modificaciones al cierre del ciclo.

Juntas, estas entidades representan 3.2 millones de alumnos de educación básica y 615 mil de educación media superior.

Asimismo, tres entidades del país modificaron sus calendarios: Colima recortará 23 días de clase; Yucatán concluirá el ciclo 13 días antes de lo planeado y Baja California Sur quitará ocho días de labores escolares en la enseñanza básica.

En los tres estados acuden a las escuelas 695 mil 896 alumnos de educación básica y 169 mil 606 estudiantes de educación media superior.

Nuevo León y Sinaloa, en cambio, concluirán clases el 8 y 10 de julio, respectivamente, decisión que se aprobó antes de que se iniciara el ciclo escolar y que, incluso así, completa los 185 días de clases reglamentarios. En ambas entidades hay un total de 1.6 millones de estudiantes en educación básica y 416 mil 971 en media superior.

BAJA LA CORTINA. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Colima informó que el próximo 25 de junio será el último día de clases para alumnas y alumnos, mientras que el 26 de junio se desarrollará la sesión de Consejo Técnico Escolar dirigida al personal docente, con lo que concluye la actividad académica.

CAMINO TRUNCO ı Foto: Especial

En un comunicado publicado el pasado 13 de mayo, la institución estatal informó que esta determinación responde a las condiciones climáticas registradas en la entidad, que prioriza la salud, bienestar y seguridad de las niñas y niños, sin afectar el “cumplimiento de los procesos académicos establecidos”.

La dependencia local detalló que del 29 de junio al 1 de julio se desarrollarán actividades correspondientes a la descarga administrativa y festival de cierre de ciclo escolar, mientras que el 2 y 3 de julio se realizará el taller intensivo dirigido a “figuras educativas”.

En el caso de las escuelas particulares, la dependencia estatal informó que se brindará flexibilidad para que puedan concluir el ciclo escolar conforme a su planeación académica inicial, garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

EL TIP: EN EL NIVEL secundaria, el porcentaje de alumnos que terminan sus estudios a tiempo en la entidad oscila entre 85.4 por ciento y 90.5 por ciento, de acuerdo con la SEP.

VIOLA LA LEY. En entrevista con La Razón, Teresa Gutiérrez, representante de la organización Mexicanos Primero, advirtió que un calendario de clases de menos de 185 días no solamente atenta contra la garantía de los niños a la educación y su derecho a aprender, sino que es violatorio de la Ley General de Educación, la cual señala que el calendario escolar debe tener entre 185 y 200 días.

“Dejar por debajo, es decir en 165 o 167 días de clases, como están quedando estos calendarios, es violatorio de la Ley General de Educación, no se están haciendo ajustes pertinentes y, efectivamente, estamos dejando a los niños sin clases y sin aprendizaje”, dijo la especialista.

Apuntó que, al tener menos días de clase, también hay mayores riesgos de no regresar a la escuela y, por ende, la deserción escolar crece.

“Cualquier día que se pierde de aprendizaje tiene un efecto y en una edad tan vulnerable como la adolescencia, si se extienden las vacaciones, hay mayores riesgos de no regresar a la escuela”, expuso.

Mencionó que esta medida, al ser violatoria, se pueden aplicar medidas legales porque es un cambio “que se hace faltando solamente siete semanas de clases”.

Además, dijo que este cambio, a pocos días de terminar el ciclo, es muy difícil que los padres puedan adaptarse, ya que no todos tienen la facilidad de dejar a sus hijos y tener horarios flexibles de trabajo.