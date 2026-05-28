Tres policías de Oaxaca son puestos a disposición de Fiscalía local por hechos en Mitla

Profesores de la CNTE apedrearon e incendiaron un vehículo el miércoles 28 de mayo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de Oaxaca informó que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, colabora con la Fiscalía General del Estado (FGEO) en las investigaciones respecto a los hechos ocurridos el pasado miércoles 27 de mayo en la Villa de Mitla, en los que tres policias estatales se encuentran presuntamente involucrados en la dispersión de una protesta.

En este sentido, tres integrantes de la Policía Estatal fueron puestos a disposición de la FGEO ante el requerimiento de la misma, con la finalidad de facilitar las indagatorias y las pruebas periciales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reiteró respetuosa de las determinaciones de la autoridad competente en tanto se deslinden o finquen las responsabilidades consecuentes, y se mantiene coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos.

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FGR