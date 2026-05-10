Guerrero celebra el Día de las Madres con alta afluencia turística

Miles de familias celebran el 10 de mayo en las renovadas playas de Acapulco.

En el marco de la celebración del Día de las Madres, los destinos turísticos de Guerrero registraron una importante llegada de visitantes, consolidando al estado como uno de los sitios preferidos para disfrutar en familia, descansar y vivir experiencias junto al mar, la naturaleza y la riqueza cultural que distingue al Hogar del Sol.

Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Turismo estatal (SECTUR), encabezada por Simón Quiñones Orozco, continúa fortaleciendo las acciones de promoción turística y atención a visitantes, lo que se refleja en una destacada ocupación hotelera, así como en la intensa actividad registrada en playas, restaurantes, plazas comerciales y distintos espacios recreativos de los principales destinos del estado.

La zona Dorada de Acapulco se consolida como el punto con mayor actividad turística en el estado. ı Foto: Gobierno Guerrero

La SECTUR informó que Acapulco se posicionó este domingo como el destino con mayor ocupación hotelera en Guerrero, alcanzando un promedio general de 66.7 por ciento. La zona Dorada encabezó los niveles de ocupación con 87.9 por ciento, seguida de la Bahía Histórica con 75.8 por ciento y la zona Diamante con 32.2 por ciento.

Destacó que la amplia oferta turística del puerto, integrada por playas, gastronomía, entretenimiento y atractivos renovados, continúa consolidando a Acapulco como uno de los destinos favoritos del país para vacacionar y celebrar fechas especiales.

Visitantes nacionales y extranjeros disfrutan de la riqueza cultural y natural de Taxco de Alarcón. ı Foto: Gobierno Guerrero

De igual forma indicó que en la región Costa Grande, Ixtapa registró una ocupación hotelera de 56.1 por ciento y Zihuatanejo de 58.0 por ciento, manteniéndose entre los destinos preferidos por turistas que buscan descanso, actividades ecoturísticas y una variada oferta gastronómica. Por su parte, La Unión alcanzó una ocupación de 54.5 por ciento, impulsada por la visita a sitios como Troncones, La Saladita y Majahua.

Mientras tanto, Taxco de Alarcón reportó una ocupación hotelera de 46.5 por ciento, reafirmando su atractivo turístico gracias a su arquitectura colonial, tradición platera y riqueza cultural.

El sector gastronómico y hotelero de Guerrero reporta cifras positivas durante este fin de semana festivo. ı Foto: Gobierno Guerrero

Por último señaló que el promedio general de ocupación hotelera en Guerrero se ubicó en 61.9 por ciento durante este fin de semana conmemorativo, reflejando la preferencia de turistas nacionales y extranjeros por los destinos del estado.

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