Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ por la muerte de su hijo, tras dejarlo dentro del carro

Este 10 de mayo Roxana “N” fue vinculada a proceso por ser presuntamente responsable de la muerte de su hijo Vicente, un menor de tres años de edad que perdió la vida al interior de un vehículo por golpe de calor en Mexicali.

Durante la audiencia de más de 15 horas realizada este sábado, un juez determinó la vinculación a proceso de Roxana “N”, tras considerar que existen pruebas suficientes para iniciar un juicio penal por su presunta responsabilidad de la muerte de su hijo.

El mismo 9 de mayo familiares, amigos, y el padre de Vicente marcharon vestidos de blanco en Mexicali, Baja California, con pancartas en las que exigían justicia para el menor de edad.

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Con la manifestación no solamente pedían justicia por el menor de edad pues buscan impulsar la Ley Vicente, con la finalidad de que se realicen pruebas psicológicas y sociales antes de otorgar la guarda provisional durante una disputa legal por la custodia de un menor de edad.

Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ ı Foto: Captura de pantalla

En una rueda de prensa realizada el 5 de mayo, la fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, precisó que la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes en cotra de Roxana “N”, y que se buscará una sentencia de 15 años de prisión.

La titular de la Fiscalía de Baja California señaló que la muerte de “Vicentito” no fue resultado de un descuido, por lo que la madre del menor es señalada por presunto homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Las y los agentes del Ministerio Público Federal y Policías Federales Ministeriales están obligados a recibir denuncias o querellas sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos. #Denuncia cualquier acto de corrupción, en #VISITEL al 800 890 97 80 o visitel@fgr.org.mx. pic.twitter.com/ZlWy7j1OyP — Baja California (@FGR_BC) May 10, 2026

¿Qué le pasó a Vicentito en Mexicali?

El pasado 1 de mayo Roxana se encontraba en una fiesta familiar con su hijo Vicente, y en dicha celebración; de la que se retiró alrededor de las 23:00 horas, fue vista ingiriendo bebidas alcohólicas.

Roxana “N” se dirigió hacia su casa ubicada en el fraccionamiento La Rioja a bordo de una camioneta captiva color negro modelo 2022 con Vicente en una silla de seguridad ubicada en el asiento posterior del vehículo.

De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, la mujer descendió de su camioneta y dejo al menor de edad “atado e indefenso en su silla de seguridad dentro de la camioneta.”

Información presentada por la Fiscalía sobre el caso Vicentito ı Foto: Captura de pantalla

Se estima que Vicente permaneció a altas temperaturas dentro de la camioneta “por más de 12 horas”, lo que dio como resultado una muerte por golpe de calor, razón por la cual Roxana “N” es señalada por su presunta responsabilidad.

Como parte de la reconstrucción de los hechos que informó el Ministerio Público, Roxana “N” tomó un baño y posteriormente permaneció despierta varias horas; y fue hasta aproximadamente las 11:30 horas del 2 de mayo que encontró sin vida al menor de edad.

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