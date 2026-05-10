Síndrome del niño olvidado: ¿Qué es y cuál es su relación con el caso de Roxana ‘N’ y su hijo?

El síndrome del niño olvidado o Síndrome del Bebé Olvidado (SBO) es el nombre que se le da al hecho de olvidar a un menor de edad dentro de un vehículo estacionado.

Este síndrome ha ido en aumento, por lo que existen limitadas investigaciones científicas para poder analizar y determinar la causa de estos episodios que impactan de manera negativa en la salud de los menores, y en algunos casos incluso derivan en su muerte.

El artículo científico “Síndrome del bebé olvidado: Dimensiones del fenómeno y nuevas perspectivas de investigación” señala que quienes incurren mayoritariamente en incidentes de SBO son adultos con funciones cognitivas sanas.

Debido a esto, se descarta que tanto la negligencia como la psicopatía podrían ser el causante de que los adultos olviden de manera involuntaria a los menores dentro de los vehículos estacionados.

Se señala que el posible origen del SBO podrían ser fallos temporales en el funcionamiento regular de la memoria de trabajo, derivados de la falta de estímulos sensoriales, estrés o fatiga.

Síndrome del niño olvidado ı Foto: Especial

Ante el incremento del síndrome del niño olvidado que se ha registrado en diversos países como Estados Unidos, el artículo apunta que existe una necesidad de brindar enfoque clínico-forense más amplio para este tipo de incidentes.

Los investigadores del Departamento de Neurociencias Humanas de la Universidad Sapienza de Roma destacan que los dispositivos tecnológicos de señalización podrían ser una de las medidas más eficientes para poder prevenir el Síndrome del Bebé Olvidado.

Precisan que, debido a que los menores de edad no generan señales sensoriales al quedarse dormidos o encontrarse fuera del campo de visión de los adultos, esto puede provocar que el cerebro no registre su presencia en el momento.

Dichos dispositivos pueden ayudar emitiendo una señal auditiva o visual, con la finalidad de “forzar” el proceso de toma de decisiones a incluir a los menores de edad, generando hábitos a largo plazo.

▶ #Video | ⚫ El fallecimiento de Vicente está causando indignación, pues este perdió la vida por un golpe de calor tras ser abandonado dentro de una camioneta durante más de 12 horas; la principal señalada por presuntamente ser la responsable es Roxana “N”, madre del menor.… pic.twitter.com/DKewrZIGBX — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

Caso Vicentito, el menor que murió tras ser olvidado por Roxana “N” al interior de un vehículo en Mexicali

El pasado 2 de mayo un incidente que ocurrió en Mexicali, Baja California provocó indignación entre la población local y del país, pues un menor de 3 años de edad perdió la vida luego de que su madre lo olvidara al interior de un vehículo.

Vicente murió de un golpe de calor luego de permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo a altas temperaturas, por lo que actualmente su madre, Roxana “N”, se encuentra vinculada a proceso por su presunta responsabilidad.

Roxana “N” es señalada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, y de ser encontrada culpable podría enfrentar una pena de hasta 15 años en prisión; de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.