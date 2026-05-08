¿Quién es Juan Carlos, el padre de Vicentito, el niño que murió trágicamente en Mexicali?

El padre de Vicente luchaba por la custodia de su hijo

En medio del dolor por la pérdida de su hijo de tres años, Juan Carlos Meza, padre de Vicentito, rompió el silencio tras el funeral del menor en el Panteón Jardín de la Esperanza.

Sus declaraciones exigen justicia y señalan al sistema de justicia familiar de Baja California, al revelar que el pequeño murió apenas días antes de una audiencia clave por su guarda y custodia.

Visiblemente conmovido, Juan Carlos envió un desgarrador mensaje de perdón a su hijo: “Te pido perdón si no fui un poquito más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo”.

Juan Carlos peleaba por el cuidado de Vicentito

Meza relató que mantenía un proceso legal activo para obtener la custodia legal de Vicentito. Según su testimonio, el desenlace fatal pudo haberse evitado si las autoridades judiciales hubieran actuado con mayor rigor.

Criticó la actuación judicial, señalando que un juez determinó que el niño debía permanecer bajo el cuidado de la madre, Roxana “N”, presuntamente sin haber realizado las pruebas psicológicas pertinentes a la mujer.

Con profundo pesar, el padre lamentó que la tragedia ocurriera justo antes de una cita clave en el juzgado, declarando: “Íbamos a tener audiencia, pero lamentablemente mi hijo no pudo llegar con vida”.

Asimismo, sostuvo que hubo una negligencia, denunciando que la madre llegó a su domicilio en estado de ebriedad, dejando al pequeño solo dentro del vehículo, lo que derivó en el fatal desenlace.

Tras presenciar la audiencia de imputación de su ex pareja, Juan expresó su indignación por la actitud “soberbia” de la acusada ante las autoridades.

"Vas a estar desde arriba cuidándome. Te pido perdón si no fui más enérgico con tu mamá para que estuvieras conmigo".



Se siente el dolor en las palabras de Juan Carlos Meza, el papá de Vicentito, en pequeño que falleció por la negligencia de su madre Roxana, quien por andar… pic.twitter.com/NXd4xQWpdw — Fernanda Familiar (@qtf) May 7, 2026

“Le ofrecieron la voz tres veces y nunca pidió perdón, nunca pidió nada, ni verlo. No fue una omisión, fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias y seguía tomando dentro de su casa”.

Esta postura coincide con los hallazgos de la Fiscalía, que demostró actividad en las redes sociales de la imputada mientras el menor sufría un golpe de calor que le provocó quemaduras de primer grado en extremidades debido a la exposición extrema a las altas temperaturas de Mexicali.

El futuro del caso

Juan Carlos ha hecho un llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial para que el caso siente un precedente y no existan más víctimas de procesos judiciales lentos o evaluaciones superficiales.

Se espera que este sábado 9 de mayo, Roxana “N” sea vinculada a proceso por el delito de homicidio por comisión impropia con dolo eventual, mientras permanece bajo la medida de prisión preventiva.