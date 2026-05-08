Video muestra a Roxana ‘N’ horas antes de la muerte de su hijo Vicentito en Mexicali

Durante la reciente audiencia de imputación contra Roxana “N”, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas digitales que desechan la declaración inicial de la mujer. El caso de Vicentito, el menor de tres años que perdió la vida tras pasar 12 horas encerrado en una camioneta, ha tomado un giro determinante.

Aunque Roxana “N” afirmó que se había quedado dormida pensando que el niño ya estaba dentro de la casa, los peritajes tecnológicos revelaron una cronología muy distinta, la mujer estuvo despierta y activa en sus redes sociales mientras el pequeño agonizaba.

Cronología de los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre la noche del viernes 1 de mayo y la mañana del sábado, determinando la siguiente línea del tiempo del caso.

23:30 horas (Viernes): Roxana regresa de una reunión familiar y una fiesta donde presuntamente consumió alcohol. El menor se encontraba dormido en su silla de seguridad en el asiento trasero.

00:00 a 05:30 horas (Sábado): A pesar de declarar que “se quedó dormida”, la evidencia muestra que Roxana permaneció despierta publicando fotografías, historias y respondiendo mensajes en sus perfiles digitales.

11:00 horas (Sábado): La madre despierta, pero bajo el supuesto de que el niño seguía durmiendo en su habitación, no verifica su estado de inmediato.

El hallazgo: Al reportarse la emergencia al 911, paramédicos confirmaron que Vicente ya no tenía signos vitales tras 12 horas de encierro, siendo la causa de muerte un golpe de calor severo.

▶ #Video | ⚫ El fallecimiento de Vicente está causando indignación, pues este perdió la vida por un golpe de calor tras ser abandonado dentro de una camioneta durante más de 12 horas; la principal señalada por presuntamente ser la responsable es Roxana “N”, madre del menor.… pic.twitter.com/DKewrZIGBX — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

El caso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, especialmente luego de que usuarios localizaran la cuenta de TikTok de la imputada.

En dicha plataforma, Roxana “N” compartía frecuentemente videos dedicados a Vicente, mostrándose como una madre dedicada y amorosa.

Ahora esos mismos contenidos se han llenado de miles de comentarios que exigen justicia para el menor y critican la negligencia de la madre, señalando la contradicción entre la imagen que proyectaba en internet y la omisión que llevó a la tragedia.

Situación legal de Roxana “N”

Actualmente, Roxana “N” se encuentra bajo prisión preventiva en el Cereso de Mexicali. Enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Debido a la gravedad de los hechos y las contradicciones detectadas por la FGE, las autoridades buscarán la pena máxima para la imputada, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de prisión.